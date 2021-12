Polizeipräsident aus Hamburg sieht Chancen für eine kontrollierte Cannabis-Freigabe

Hamburgs Polizeipräsident befürwortet nun doch die Cannabis-Legalisierung





Nach dem Beschluss der neuen Regierung im Koalitionsvertrag soll in Zukunft Cannabis zu Genusszwecken an Erwachsene legal verkauft werden. Die Umsetzung jedoch könnte noch auf sich warten lassen. Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer war bislang gegen die Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Nun hat er seine Meinung in einigen Ansichten doch geändert. Er sieht die Cannabis-Freigabe als Chance für die Polizei, sich um andere Aufgaben kümmern zu können und äußert sich wie folgt: “Cannabis macht dumm, das war immer unsere Leitlinie. Das orientiert sich an der Wissenschaft. Nun gibt es eine politische Entscheidung, wobei wir noch nicht genau wissen, wie sie aussehen wird. Aber ich hoffe, dass sie dann den Aufwand minimiert. Man muss es jetzt nehmen wie es kommt und eher noch versuchen, gestaltend Einfluss zu nehmen. Und insofern kann sich die Polizei mehr um andere Dinge kümmern und man hat möglicherweise da eine Entlastung.“ Dennoch ist Meyer besorgt über die Auswirkung der Legalisierung auf Kinder und Jugendliche. Seiner Meinung nach müsste dies unbedingt untersucht werden und auch mögliche Veränderungen im Straßenverkehr müssten beobachtet werden.

