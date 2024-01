Bild: Archiv Su

Lauterbach zuversichtlich: Cannabis ab 1. April legal. Der Bundesgesundheitsminister hält an der Legalisierung fest.

Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält weiterhin an der Cannabislegalisierung fest. Dies tut er trotz Widerstandes aus den Reihen der Ampel-Koalition selbst. „Ich gehe weiterhin davon aus, dass das Cannabis-Gesetz in der Woche vom 19. bis zum 23. Februar im Bundestag verabschiedet wird und dann ab 1. April gelten kann. Die Gespräche dazu laufen vielversprechend“, sagte der Bundesgesundheitsminister. Dies berichtet Apotheke-adhoc.de.

Aus den eigenen Reihen hagelte es schwere Kritik. So wurde neben den berüchtigten CSU-Politikern die Legalisierung auch von SPD-Innenpolitikern kritisiert. So ist der SPD-Innensenator aus Hamburg immer noch gegen die Cannabislegalisierung. Es geht dabei auch um verschiedene Lockerungen, etwa geringere Mindestabstände zu Schulen und Kindertagesstätten beim Cannabiskonsum. Lauterbach meinte dazu: “„Wir wollen nicht, dass vor Schulen und vor Kitas Cannabis geraucht wird. Dafür haben wir einen Abstand von 100 Metern als Verbotszone definiert. Ich halte das für eine Entscheidung mit Augenmaß.“ Lauterbach meinte, dass die Vorgabe kontrolliert werden müsse, dies aber nicht bei jedem Verstoß auch geahndet werden könne. „Das ist aber bei jedem Gesetz so. Im Übrigen haben wir auch jetzt schon mit dem Schwarzmarkt einen erheblichen Kontrollaufwand.“

Die Bundesregierung will nun am 1. April 2024 das Gesetz zur Cannabislegalisierung verabschieden. Es ist längst überfällig und bis dahin werden auch weitere Cannabiskonsumenten verfolgt. Es ist endlich Zeit für legales Gras.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Mastodon

Facebook

X

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken