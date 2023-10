Bild: su/Archiv

SPD-Innensenator immer noch gegen Cannabislegalisierung. Andy Grote (SPD) warnt vor dem gefährlichem Kraut.

Hamburgs Innensenator Andy Grote schreibt einen Brief an die SPD-Bundestagsfraktion, in dem er vor der Cannabislegalisierung warnt. Dies berichtet die presse-ausgburg.de. Grote warnte davor, die “Fehler” der Spanier und Niederländer zu wiederholen. Er meint: “Die liberale Drogenpolitik hat dem organisierten Verbrechen eine enorme Vergrößerung des Marktes bei gleichzeitiger Verminderung des Risikos durch Strafverfolgung beschert und damit die Grundlagen für diejenigen Strukturen geschaffen, die den niederländischen Staat heute mit eskalierter Gewalt herausfordern.” Einen solchen Schwachsinn erwartet man von der CDU/CSU, aber doch nicht von der SPD. Die Niederlande haben Cannabis nicht legalisiert. Die Probleme entstehen dort, weil es eben keinen regulierten Markt gibt. Dies sollte Grundwissen sein, bevor man sich als Politiker zu einem wichtigen Thema äußert.

Weitergehend spricht Grote von einem Zuzug von „Tätern jeglicher Nationen“, und „Sog-Wirkung auf Täter der organisierten Kriminalität”. Das liegt immer noch daran, weil Cannabis dort nicht legal ist. ‘Die grün-rote Hamburger Innenbehörde setzt dem ganzen noch mit einer absurden Rechnung die Krone auf. Es wird gerechnet, dass ein 18-jähriger mit den 30 Gramm 90 Joints pro Monat bauen könnte. „Es ist dementsprechend sehr wahrscheinlich, dass viele 18-Jährige ihr `überschüssiges` Cannabis auf Partys und bei anderen Gelegenheiten (auch gegen Geld) an unter 18-Jährige weitergeben.“ – Das ist weiterhin eine Straftat, genau wie die Abgabe von alkoholischen Getränken an Minderjährige.

Es ist äußerst enttäuschend, dass die SPD auch einen solchen Unsinn weiterhin verzapft. Das war leider auch nicht das erste Mal. Eine solche Absurdität erwartet man nicht von einer grün-roten Landesregierung, sondern nur von schwarz-blauen Realitätsverweigerung. Hier ist dringend Nachhilfe für Erstklässler nötig.

Ein Beitrag von Simon Hanf

