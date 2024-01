Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Cannabis wegen Nachbarschaftsstreit entdeckt. Eine Frau drohte ihrer Nachbarin, die Polizei fand bei ihr Cannabis.

In der Nördlinger Innenstadt wurde durch einen Nachbarschaftsstreit Cannabis entdeckt. Eine 37-jährige Frau randalierte gegen 17:00 Uhr an der Wohnungstür ihrer Nachbarin. Dabei drohte sie dieser. Dies berichtet donau-ries-aktuell.de. Die Polizei trat an Ort und Stelle, um die Situation zu beruhigen. Dabei wurde eine geringe Menge Cannabis in der Wohnung der Frau entdeckt. Jetzt wird gegen die Frau nicht nur wegen Sachbeschädigung und Bedrohung, sondern auch nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Vielleicht hätte die Dame das Cannabis rauchen sollen, bevor sie ihrer Nachbarin droht. Dann wäre das ganze vielleicht nicht passiert oder sie hätte das Cannabis schon aufgebraucht.

Cannabis soll am 1. April 2024 also in weniger als drei Monaten legalisiert wird. In dieser Zeit werden weiterhin unnötige Strafverfahren eröffnet, die den Menschen in Deutschland das Leben erschweren. Die Legalisierung ist richtig und wichtig.

Ein Beitrag von Simon Hanf

