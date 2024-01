Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Cannabis in einer eingebrochenen Wohnung gefunden. In Magdeburg wurde eine Wohnung aufgebrochen und dort wurde eine Cannabisaufzuchtsanlage entdeckt.

Die Polizei wurde in der Nacht zum Dienstag, 9. Januar, zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl gerufen. Dies berichtete magdeburger-news.de. Dieser fand in einem Mehrfamilienhaus in Sudenburg statt. Die unbekannten Täter hatten die Wohnung bereits vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung verlassen. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei stellte in der Wohnung eine Growanlage mit 35 Pflanzen in verschiedenen Größen fest. Es ist bislang unklar, welche Gegenstände die Täter entwendet haben. Dies ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Wohnungsdiebstahl und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Als Besitzer von Cannabiswaren ist man nicht mal als Opfer von Straftaten sicher. Sofern man Cannabis besitzt oder gar anbaut, ist man selbst als Opfer eines Wohnungseinbruchs in Gefahr, verurteilt zu werden. Diese Absurdität muss endlich ein Ende haben. Im August wurde in Magdeburg auch Kokain und Cannabis entdeckt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

