Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Cannabis und Kokain in Magdeburg gefunden. Bei einem 39-jährigen Mann wurden zwei Kilo Cannabis und 15 Gramm Kokain sichergestellt.

Die Polizei hat in Magdeburg bei einem 39 Jahre alten Mann zwei Kilo Cannabis und 15 Gramm Kokain gefunden und sichergestellt. Dies berichtet Die Zeit. Der Mann wurde von der Bundespolizei am Hauptbahnhof kontrolliert. Die Polizei fand dabei eine “große Menge Drogen”, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Selbstverständlich durchsuchten Beamte des Polizeireviers Magdeburg die Wohnung des Mannes. Aktuell dauern die Ermittlungen noch an.

Zwei Kilogramm Cannabis mit sich zu führen ist sicherlich keine geringe Menge mehr. Dennoch ist der Imperativ für die Verfolgung dadurch nicht erfüllt. Cannabis muss straffrei werden, das gleiche gilt auch für Kokain. Der Krieg gegen Drogen ist de facto gescheitet. Nur ist diese Information noch nicht bei den Verantwortlichen in der Regierung angekommen. Es wird Zeit, dass die gewählten Volksvertreter eine wissenschaftstreue Politik fahren und nicht auf ihre Gefühle in der Drogenpolitik hören. Nicht nur in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt ist Cannabis wie auch im Rest der Bundesrepublik vertreten, sondern auch in anderen Städten. So wurde in Calbe eine Plantage mit über 2.400 Pflanzen entdeckt und sichergestellt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

