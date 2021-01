Cannabisplantage in Sachsen-Anhalt entdeckt

In Calbe wurden mehr als 2.400 Cannabispflanzen gefunden

Foto: Susanne Winter

Derya Türkmen





Calbe – in der Wilhelm-Loewe-Straße wurden am Montagmorgen, dem 11. Januar, bei einer Untersuchung 2410 erntereife Cannabispflanzen in einem leer stehenden Gebäude aufgefunden und von der Polizei beschlagnahmt. Die beiden Grower wurden verhaftet. Zusammen im Einsatz war die Ermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt und das Zollfahndungsamt Hannover. Die Dursuchung fand im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens bei der Staatsanwaltschaft Magdeburg statt.



Die Zusammenarbeit der Ermittlungsgruppe (Polizei und Zoll) besteht übrigens seit dem 2. August 1995, dessen Interesse die Bekämpfung der schweren Rauschgiftkriminalität ist.

