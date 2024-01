Foto: Su/Archiv

Alles Gute, Jodie Emery. Die kanadische Cannabisaktivistin hat heute Geburtstag. Wir wünschen dir alles Gute.

Jodie Emery ist eine kanadische Aktivistin, Unternehmerin und eine prominente Persönlichkeit in der Cannabis-Community. Sie hat sich als eine der führenden Stimmen für die Legalisierung von Cannabis in Kanada und weltweit einen Namen gemacht. Jodie Emery trat insbesondere als Mitbegründerin und Sprecherin von Cannabis Culture in Erscheinung. Cannabis Culture ist eine Organisation, die sich für die Legalisierung und Entkriminalisierung von Cannabis einsetzt.

Ihr Engagement für die Cannabis-Bewegung begann frühzeitig. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Marc Emery, der oft als “Prince of Pot” bezeichnet wird, setzte sie sich für die Legalisierung von Cannabis. Die beiden hatten einen Betrieb für mehrere Hanfsamen- und Cannabis-Zubehörgeschäfte in Kanada. Marc Emery war bekannt für seinen Versandhandel von Hanfsamen in die USA, was zu seiner Verhaftung und Auslieferung an die USA führte, wo er eine Gefängnisstrafe verbüßte. Diese Erfahrung verstärkte das Engagement des Ehepaars für die Legalisierung und Sensibilisierung hinsichtlich der Cannabis-Gesetzgebung.

Jodie Emery war maßgeblich daran beteiligt, die Diskussion über die Legalisierung von Cannabis in Kanada voranzutreiben. Sie trat in verschiedenen Medien auf, hielt Vorträge und organisierte Veranstaltungen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und auf die Vorteile einer regulierten Cannabis-Industrie hinzuweisen. Ihr Fokus lag darauf, die Stigmatisierung von Cannabis als Rauschmittel zu verringern. Ebenfalls betonte sie die positiven Aspekte von medizinischem Cannabis sowie die wirtschaftlichen Chancen einer legalen Cannabis-Industrie.

Die Legalisierung

Mit dem Inkrafttreten des Cannabis Act in Kanada im Jahr 2018, der den legalen Konsum von Cannabis für Erwachsene ermöglichte, feierte Jodie Emery diesen Meilenstein als einen Sieg für die Cannabis-Bewegung. Trotzdem setzte sie sich weiterhin dafür ein, dass Menschen, die aufgrund von früheren Cannabis-Verurteilungen kriminalisiert wurden, rehabilitiert und unterstützt werden. Jodie wurden 2017 tatsächlich auch für den Konsum von Cannabis festgenommen.

Ihr Einsatz für die Legalisierung von Cannabis und ihre Beharrlichkeit, die Debatte voranzutreiben, haben dazu beigetragen, dass Kanada zu einem Vorreiter in Bezug auf die legale Cannabis-Industrie wurde. Jodie Emery bleibt eine inspirierende Figur für viele, die sich für eine rationale und fortschrittliche Cannabis-Gesetzgebung einsetzen. Ihre Arbeit hat einen bedeutenden Einfluss auf die weltweite Diskussion über die Legalisierung von Cannabis und die Reform der Drogenpolitik.

Ein Beitrag von Simon Hanf

