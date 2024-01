Wird der Cannabis-Befreiungstag kommen?

(P)Review 2023/2024 – Was war, was kommt

Von Sadhu van Hemp

Dem Jahr des Zauderns und Zögerns folgt nun das Jahr der Hoffnung, dass doch noch alles gut wird mit der von der Ampelregierung versprochenen Cannabis-Legalisierung. 2023 war ein Horrorjahr, in dem Vater Staat wie gehabt völlig sinnbefreit mit aller Härte auf all die Bürger und Bürgerinnen eingedroschen hat, die irgendwie, ob im Großen oder Kleinen, gegen das Hanfverbot verstoßen haben. Annähernd 200.000 Menschen wurden mit Strafanzeigen wegen des Besitzes bzw. Handels mit Cannabis abgefertigt, und nicht wenige sind Silvester auf der Pritsche ihrer Gefängnis- bzw. Gummizelle ohne richtige Lebensperspektive ins neue Jahr gerutscht.

Verantwortlich dafür ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die im vergangenen Jahr in Sachen Cannabis-Gesetz einfach nicht den Fuß von der Bremse nehmen wollte und letztlich dafür sorgte, dass das Gesetz nicht wie geplant zur Abstimmung in den Bundestag kam und zum Jahreswechsel in Kraft tritt. Der konservative Parteiflügel hat erst einmal über die Vernunft obsiegt, in Deutschland eine staatlich kontrollierte Hanffreigabe zu dulden. Das Veto der SPD-Spießerabteilung ist sehr zum Wohlgefallen aller, die von der Prohibition profitieren oder aus ideologisch verblendeten Gründen dem Nachbarn den Genuss von Haschisch und Marihuana missgönnen.

Und so ist es den Asozialdemokraten 2023 gelungen, rund fünf Millionen staatstreue Frauen und Männer mit wagen Versprechungen abzuspeisen und weiter wie Aussätzige in der Schmuddelecke der Gesellschaft zu halten. Ebenso im Regen stehengelassen wurden alle, die unternehmerische Ziele verfolgen, um dann irgendwann einmal eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Genuss-, Nutz- und Medizinalhanf zu gewährleisten. Sie alle befinden sich in einer Art Schwebezustand, der zum Ausharren zwingt, um nicht in die Mühlen der Justiz zu geraten.

Und so startet die Cannabis-Community in ein weiteres Prohibitionsjahr mit all seinen fürchterlichen Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten. Der staatliche legitimierte Repressionsterror gegen kleine Kiffer geht unvermindert weiter.

Gerade in diesem Moment wird gerade ein unbescholtener Hänfling auf einer deutschen Polizeiwache traktiert und per Leibesvisitation im Intimbereich befingert, um das Hanfverbot bürgernah durchzusetzen. Schon morgen könnte der eine oder andere CBD-Händler Besuch von einem Sondereinsatzkommando der Polizei bekommen, und bereits heute Nacht hat sich vielleicht schon ein inhaftierter Haschdealer aus Verzweiflung am Bettpfosten erhängt.

Der Hoffnung, dass wie von Scholz & Co. angekündigt im Frühling alles besser wird und die Kampfhandlungen im Anti-Hanf-Krieg nachlassen, wird Ernüchterung folgen. Selbst wenn das Cannabisgesetz im Laufe des Jahres in seiner jetzigen Form in Kraft tritt, das Elend der Strafverfolgung wegen eines Cannabis-Deliktes wird die Deutschen auch künftig begleiten. Eine Fahrt mit dem Auto, Drahtsesel oder Tretroller kann auch über 2024 hinaus dem kleinen Kiffer zum Verhängnis werden, wenn in einer Verkehrskontrolle die Frage gestellt wird: Wann haben Sie das letzte Mal Cannabis konsumiert?

Glaubt man den Fachspezialexperten der Polizei, wird die Jagd auf Hanfstraftäter eher an Schärfe zunehmen. So wird es dann wohl auch sein, wenn täglich Tausende Polizisten und Zöllner pünktlich in der Dienststelle antreten, um ihrem systemrelevanten Dienstauftrag nachzukommen, den vielen werktätigen Cannabis-Schwarzmarkthändlern von Flensburg bis Passau das Leben schwerzumachen.

Wie im Straßenverkehr werden die herausgefiltert, die sich nicht ans Limit halten. Und in Deutschland gibt es viele, die herausgefischt werden wollen. Zum Beispiel die Oma, die sich einmal im Jahr zu Weihnachten beim Btm-Fachhändler ihres Vertrauens mit einem Hek Cannabis eindeckt, um für die Enkelkinder leckere Haschgiftplätzchen zu backen. Auch wird ein hochleistungskiffender Wohlstandsbürger in den besten Jahren nicht täglich einen Kleindealer im Görlitzer Park aufsuchen, um dort eine überteuerte Tagesdosis zu erwerben.

Für Millionen Hanfkonsumenten wird sich am angekündigten deutschen Cannabis-Befreiungstag nicht viel ändern. Ein bisschen Paranoia wird vielleicht wegfallen, aber sonst darf der Hänfling weiter zwischen Ober- und Unterwelt wandeln – und das so lange, bis der Herr Wachmeister an die Tür klopft und mal zählen und nachwiegen will.

Trotz allen Leids, das auch 2024 über die Hanfgemeinde gebracht wird, wünschen wir allen Brüdern und Schwestern einen gutes neues Jahr, das euch mit viel Glück und vor allem Gesundheit segnen soll. Bleibt auf dem Quivive und lasst euch von der Dummheit der Doofen nicht hinter die Fichte führen!

