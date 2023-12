Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Zoll verletzt das Briefgeheimnis und kontrolliert verstärkt Paketsendungen auf Cannabis. Dabei waren sie auch erfolgreich.

Das Hauptzollamt Potsdam hat innerhalb von drei Tagen zweieinhalb Kilo Cannabis entdeckt. Gerade in der Vorweihnachtszeit wurden auch Postsendungen aus EU-Staaten verstärkt kontrolliert. Dies berichtet der Tagesspiegel.

Dabei war das Hauptzollamt Potsdam besonders penibel. Sie zogen innerhalb von drei Tagen insgesamt 31 Postsendungen mit zweieinhalb Kilo Cannabis aus dem Verkehr. Dabei wurden Pakete, die ihren Ursprung in Drittländern haben, als auch solche aus EU-Mitgliedsstaaten kontrolliert. Bei den Paketen, die in Potsdam sichergestellt wurden, handelt es sich in allen Fällen um Pakete desselben Absenders. Diese waren überwiegend an Privatpersonen in Berlin adressiert. In diesen wurden Blüten in Mengen zwischen 15 und 160 Gramm gefunden. „Ein bei allen Produkten durchgeführter Drogentest reagierte deutlich positiv auf Cannabis. Die Empfänger werden sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen“, so Torsten Biehl, der Leiter der mobilen Kontrolleinheit. Das Cannabis wurde als Beweismittel gesichert.

Die Drogenprohibition erlaubt es dem Zoll, sich über das Briefgeheimnis hinwegzusetzen. Wenn jedes Paket kontrolliert werden kann, steht auch jeder Bürger unter Generalverdacht. Dies ist eine fragwürdige Praxis in einer Demokratie. Deshalb ist eine Cannabislegalisierung wichtig und richtig.

Ein Beitrag von Simon Hanf

