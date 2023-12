Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Dealer in Niederösterreich festgenommen. Die Polizei hat einen 22-jährigen Dealer und den Käufer angezeigt.

Im Bezirk Hollabrunn wurde ein 22-jähriger Mann festgenommen. Dieser soll von Juli bis Oktober Cannabis an zwölf Konsumenten verkauft haben. Dies berichtet Vienna.at. Dieser soll dabei ein knappes Kilogramm Cannabis insgesamt verkauft haben. Der Wert des Cannabis liegt laut Polizei bei etwa 7.900 Kilogramm in Wien. Damit kommt man auf einen Grammpreis von 8 -9 € pro Gramm in Wien. Bei der Hausdurchsuchung des geständigen Beschuldigten wurden noch 280 Gramm Cannabis sichergestellt. Der Dealer und der Käufer wurden beide von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Auch in Österreich findet die Prohibition weiterhin statt. Gibt es bald eine Cannabislegalisierung in Österreich? Hier sagen wir es euch.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Mastodon

Facebook

X

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken