Cannabis-Legalisierung bald in Österreich?

Wird Österreich bald Legalisieren?



Das Cannabis-Verbot ist auf dem Prüfstand. Viele Länder legalisieren den Cannabis-Konsum, bald könnte Österreich folgen.



Laut einer Schätzung haben mindestens ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher schon einmal gekifft. Obwohl der Besitzt, das Anbauen, die Weitergabe und der Konsum in Österreich strikt verboten sind. Dennoch hält dies, vor allem die junge Generation nicht vom Cannabis-Konsum ab. Folgen des Verbots ist die Zunahme des Schwarzmarktes, auch in Österreich. Und somit wird der Konsum auch gefährlicher, da die Produkte auf dem Schwarzmarkt meistens gestreckt sind. Zwar ist die Legalisierung für die österreichische Regierung noch kein Thema, dies könnte sich aber bald ändern. Ein Niederösterreicher wandte sich nämlich an das Verfassungsgerichtshof, nachdem er von der Polizei beim Kiffen erwischt wurde und eine Anzeige bekam. Nun prüft der Verfassungsgerichtshof, ob Cannabis denn weiterhin verboten bleiben sollte oder ob ein Besitz einer geringen Menge legalisiert werden sollte.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken