Legalisierung wird zum Aprilscherz. Die Legalisierung ist für den 1. April geplant – der Plan ist ein Aprilscherz.

Die Bundesregierung plant Cannabis am 1. April zu legalisieren. Der aktuelle Plan wirkt eher wie ein Aprilscherz als ein ernsthaftes Vorhaben, tatsächlich Cannabis zu legalisieren. Nicht nur wurde die geplante Legalisierung mehrmals verschoben, sondern es wurden auch immer wieder Änderungen durchgeführt, welche fernab jedweder Logik sind. So sollen Edibles weiterhin verboten sein, wie dies im eigenen Haushalt ist, ist jedoch nicht geklärt. Ebenfalls wird es weiterhin verboten sein, im Cannabis Club, wo man legal Cannabis erworben hat, dieses auch zu konsumieren. Welche Gedanken sich die Politiker dabei gedacht haben, ist weiterhin rätselhaft.

Solange Cannabis weiterhin nicht legalisiert wurde, werden Menschen weiterhin strafverfolgt. Eine Entkriminalisierung ist nicht in Sicht. Somit gilt weiterhin für Cannabiskonsumenten, sich bedeckt zu halten. Die Gefahr, den Führerschein, den Job oder gar seine Existenz zu verlieren, ist weiterhin vorhanden. Allerdings besitzen die Richter die Möglichkeit, gewaltfreie Cannabisdelikte nicht zu bestrafen. Hier ist auf die Vernunft unseres Justizsystems zu hoffen. Bis zu 25 Gramm sollen nach dem 1. April straffrei mit sich geführt werden. Wir halten die Polizisten und Richter dazu an, Menschen wegen einer nichtigen Mengen nicht mehr zu verfolgen. Es ist eine Ressourcenverschwendung und zerstört die Zukunft von jungen Menschen. Niemand soll wegen eines Gesetzes, welches in wenigen Monaten in Kraft tritt, sich jetzt noch seine Zukunft verbauen können. Wichtige Fragen zum Zwei-Säulen-Plan werden von Lauterbach nicht ausreichend beantwortet. Der Bundestag lässt weiterhin auf sich warten.

Fazit

Der Bundestag wird nochmal im Dezember zur Cannabislegalisierung tagen. Ob es da zu relevanten Änderungen kommen wird, bleibt noch offen. Alles in allem wirkt der Plan wie ein schlechter Aprilscherz. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Lauterbach am 1. April verschmilzt in die Kamera bei der BPK lächelt und “April April” sagt. Seit beginn der Ampel sind über zwei Jahre vergangen. Auch wenn viel darüber debattiert und berichtet wird, die aktuelle Lebensrealität für Cannabiskonsumeten hat sich bislang noch nicht verändert. Daher liegt die Vermutung nahe, dass das ganze nur ein schlechter Scherz der Politiker ist, welche ausgerechnet den 1. April als Datum für die Legalisierung ausgewählt haben. Die Cannabislegalisierung ist wichtig und richtig. Für eine rationale Cannabispolitik – Legalisierung als Chance

Ein Beitrag von Simon Hanf

