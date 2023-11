Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

2000 Pflanzen in Gelsenkirchen entdeckt. Die Pflanzen wurden in einer Lagerhalle als Zufallsfund entdeckt.

Die Polizei in Gelsenkirchen hat in einer Lagerhalle in der Stadt eine Cannabisplantage mit knapp 2000 Pflanzen entdeckt. Dies berichtet yahoo!Nachrichten. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittlungen gegen den Betreiber dauern laut der Polizei noch an. Die Ermittler sprachen dabei von einem Zufallsfund.

Ein Hinweis eines besorgten Bürgers führte zu der Plantage, die sich im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke befand. Zeugen haben dort Hinweise für eine illegale Plantage festgestellt. Warum hier ein Hinweis aus der Bevölkerung als Zufallsfund beschrieben wird, ist unklar. Selbstverständlich ist nur, dass dies der Polizei gemeldet werden musste. Die Kriminalbeamten beschlagnahmten daraufhin die Pflanzen sowie das Grow-Equipment.

Die Bundesregierung hat die Legalisierung von Cannabis versprochen. Diese soll erstmals ab dem 1. April 2024 in Kraft treten. Bis dahin werden Menschen weiterhin strafverfolgt. Dies sind Ressourcen und Kapazitätsverschwendungen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Mastodon

Facebook

X

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken