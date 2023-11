Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Cannabis in Umzugskartons in Berlin gefunden. Dies geschah durch einen anonymen telefonischen Hinweis.

Die Polizei ist am Freitagabend einem angeblichen Drogendealer durch einen anonymen telefonischen Hinweis auf die Spur gekommen. Dies berichtet die BLZ. Der Anrufer hat den Beamten den Hinweis gegeben, dass er einen Mann beobachtet habe, der Umzugskartons mit Betäubungsmitteln in einen PKW lud. Der PKW stand in der Rostocker Straße in Berlin-Moabit. Wie der Anrufer feststellte, dass sich in den Umzugskartons Drogen befanden, ist unklar.

Die Polizisten nahmen wenig später in der Nähe des geparkten Autos den 33-jährigen Besitzer fest. Auf der Rückbank des Fahrzeugs fanden die Beamten tatsächlich 5 Kilogramm Cannabis. Das Cannabis wurde selbstverständlich beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen gegen den Mann eingeleitet. Der Vorwurf, dass der 33-jährige auch tatsächlich mit Drogen gehandelt hat, muss erst nachgewiesen werden. Der Besitz von 5 Kilo Cannabis allein ist kein Nachweis für einen getriebenen Handel.

Die tatsächliche Cannabis-Freigabe kann sich noch bis zum April 2024 ziehen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Mastodon

Facebook

X

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken