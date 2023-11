Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

50 Kilogramm Cannabis bei Flensburg sichergestellt. Dabei wurden 900 Pflanzen von der Polizei beschlagnahmt.

Am Mittwoch fanden Beamte in einer Halle in Achtrup (Kreis Nordfriesland) eine Cannabisplantage. Dies berichtet die Zeit. In dieser Halle wurden 50 Kilogramm Cannabis sowie 900 Pflanzen bei der Durchsuchung entdeckt. Die Beamten fanden eine Anbauanlage inklusive Equipment sowie abgepacktes Cannabis. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Kriminalpolizei Niebüll sowie die Staatsanwaltschaft Flensburg haben nun Ermittlungen gegen den 42-jährigen Betreiber der Anlage eingeleitet.

Cannabis ist in Deutschland immer noch nicht legal. Jeden Tag werden Menschen allein wegen des Besitzes von Cannabis strafverfolgt. Die Regierung hat eine Legalisierung versprochen und bisher nicht einmal eine Entkriminalisierung geliefert. Es wurden in einem Auto in Dortmund vier Kilogramm Cannabis gefunden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

