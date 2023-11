Foto: Su/Archiv

Panik in Aschheim wegen Cannabisclub. In der Gemeinde bei München löste ein CSC eine Bürgerversammlung aus.

In der kleinen beschaulichen Gemeinde bei München möchte sich ein Cannabisclub ansiedeln. Dies sorgt bei den Menschen vor Ort für eine regelrechte Panik. Dies berichtet die Süddeutsche. “Wir Eltern machen uns Sorgen um unsere Kinder”, sagte eine der Mütter. Der sogenannte “Chillout-Club” hat am 1. November Räumlichkeiten in der Gemeinde gemietet und möchte sich dort niederlassen. Die Menschen vor Ort sind mehr als beunruhigt. “Ich fühle mich nicht mehr sicher”, sagte eine Mutter. “Was für Kundschaft wird dann hier unterwegs sein?” fragt sie sich. Der Zweite Bürgermeister Robert Ertl (FW), kommentiert “Die Gemeinde kann da nichts machen.” Es ist auch kein Junkie-Verein. Die verticken hier keine Drogen,” fügt er hinzu. Stefan Roß, Chef der Polizeiinspektion in Haar, versucht die besorgten Bürger zu beruhigen: “Es gibt keine Anhaltspunkte, dass man sich um seine Kinder Sorgen machen sollte. Die wollen einfach chillen.”

Eine andere Mutter hält die Panik für übertrieben. Sie wirft die Frage ein, ob Alkohol nicht auch eine Droge sei. “Wenn sie es wollen, kommen Kinder eher über Gleichaltrige an Drogen als über einen Cannabis-Club,” kommentiert die Frau. Ertl meinte nur: “Wir werden das schon im Auge haben und schauen, dass da kein Schindluder getrieben wird.”

In der kleinen Gemeinde herrscht anscheinend noch wenig Aufklärung. Dies sollte sich in Zukunft ändern. Es ist aber in der Nähe der konservativen Münchens keine Seltenheit. Interessanterweise ist es aber theoretisch möglich, dass es in München einen Modellversuch mit Cannabis gibt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

