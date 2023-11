Foto:Su/Archiv

70 Prozent der Amerikaner für legales Cannabis. Dies ergab eine neue Gallup-Umfrage. Zeit für Biden zu handeln.

70 Prozent der Amerikaner sind jetzt für eine Legalisierung von Cannabis. Das US-amerikanische Meinungsforschungsinstitut Gallup kam am 8. November 2023 auf dieses Ergebnis. Dies ist eine Steigerung seit der letzten Umfrage vom Oktober 2023 von 68%. „Abgesehen von den Befürwortern sind 29 Prozent der Erwachsenen in den USA der Meinung, dass Marihuana nicht legal sein sollte, während ein Prozent unrein sind”, berichtet Gallup.

Als Gallup 1969 die Umfragen über die Legalisierung startete, waren nur 12% der Amerikaner für legales Cannabis. Als 2013 in Colorado der erste legale Cannabisshop aufmachte, begann sich das Meinungsbild in der amerikanischen Bevölkerung zu wandeln. Dies berichtet highlerninglv.co. „Als Gallup 1969 die Marihuana-Präferenzumfrage startete, bevorzugten nur 12 % der Amerikaner legales Gras.“

Die Ergebnisse

Die Amerikaner haben “wenig Sorgen” über mögliche negative Effekte des Cannabiskonsums. Nur über die Kinder werden sich noch Sorgen gemacht. Allerdings zeigt sich, dass immer mehr Menschen ungehindert von Alter, politische Richtung oder Ideologie der Legalisierung von Cannabis gegenüber offen sind. Mittlerweile sind selbst die Konservativen und Republikaner der Ansicht, dass die Legalisierung von Cannabis sinnvoll ist. Davon sind wir in Deutschland noch weit entfernt. “Die Unterstützung ist bei Liberalen (91 %) und Demokraten (87 %) am stärksten und bei Konservativen (52 %) und Republikanern (55 %) am geringsten.“

Die Umfrage zeigt auf, dass der Support für die Legalisierung „umgekehrt mit dem Alter korrelierte und erreichte 79 Prozent bei den 18- bis 34-Jährigen”. Bei den älteren Republikanern und Konservativen waren lediglich „fast zwei Drittel (64 Prozent) dafür”. Interessanterweise zeigt die Statistik keine signifikanten Unterschiede zwischen Bildungsstand, Geschlecht und Rasse auf. „Während die meisten regionalen Unterschiede, die dieses Jahr zu beobachten waren, auch statistisch nicht signifikant sind, stimmt die geringere Unterstützung für die Legalisierung im Osten als im Westen und Mittleren Westen mit dem jüngsten Trend überein“, berichtete Gallup.

Fazit

Daraus schlussfolgern die Ersteller der Umfrage: „Die Nation hat einen breiten Konsens über die Legalisierung von Marihuana erreicht, ganze sieben von zehn befürworten dies nun”. „Obwohl einige Gesundheitsorganisationen und politische Kommentatoren Bedenken hinsichtlich der medizinischen Risiken von Marihuana geäußert haben, hat dies den Wunsch der Öffentlichkeit nach einer Legalisierung bisher nicht gemindert. Derzeit deutet die hohe Unterstützung unter jüngeren Erwachsenen darauf hin, dass die nationale Unterstützung in Zukunft nur noch zunehmen wird”. In den kommenden Jahren wird dies wahrscheinlich dazu führen, dass weitere Bundesstaaten und vielleicht auch die Bundesregierung Schritte unternehmen, um es zu legalisieren“, heißt es in der Umfrage.

Biden ist nun in der Pflicht, den Willen der amerikanischen Bevölkerung umzusetzen. Vielleicht ist das ja dann endlich der nötige Arschtritt, den unsere Regierung braucht, um auch die Legalisierung in Deutschland richtig umzusetzen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

