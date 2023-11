Bild: Hajo

Wir denken an Prof. Raphael Mechoulam. Der bulgarische Biochemiker hat das Endocannabinoid-System entdeckt. In den letzten Jahrzehnten hat Cannabis aufgrund seiner medizinischen Potenziale und der zunehmenden Legalisierung in verschiedenen Teilen der Welt erhebliche Aufmerksamkeit erlangt. Eine bedeutende Figur in der Erforschung von Cannabis und seinen Wirkstoffen war der israelische Chemiker und Biochemiker Professor Raphael Mechoulam.

Seine Forschung

Prof. Raphael Mechoulam, der 1930 in Sofia, Bulgarien, geboren wurde, war weltweit anerkannt für seine bahnbrechenden Arbeiten in der Entdeckung und Erforschung von Cannabinoiden, den bioaktiven Verbindungen in der Cannabis-Pflanze. In den 1960er Jahren gelang es Mechoulam und seinem Team, die Struktur des Cannabidiols (CBD) zu identifizieren, und einige Jahre später entdeckte er auch die Struktur des Tetrahydrocannabinols (THC), der psychoaktiven Komponente von Cannabis. Diese Entdeckungen legten den Grundstein für das Verständnis der Wirkmechanismen von Cannabis und seiner möglichen medizinischen Anwendungen.

Raphael Mechoulam war ein Verfechter der medizinischen Verwendung von Cannabinoiden. Er hat unermüdlich daran gearbeitet, die Vorurteile und Missverständnisse im Zusammenhang mit Cannabis abzubauen. Seine Arbeit hat dazu beigetragen, die Entwicklung von Medikamenten auf Cannabinoid-Basis voranzutreiben. Diese dienen zur Behandlung einer Vielzahl von Gesundheitszuständen, darunter Schmerzen, Übelkeit, Entzündungen und Epilepsie.

Ein weiterer bemerkenswerter Beitrag von Prof. Mechoulam zur Cannabis-Forschung war die Entdeckung des körpereigenen Endocannabinoid-Systems. Dieses System spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts im Körper und ist an einer Vielzahl von physiologischen Prozessen beteiligt. Die Erkenntnis, dass unser Körper Cannabinoid-Rezeptoren besitzt und natürlich vorkommende Cannabinoide produziert, hat die Tür zu einem tieferen Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Cannabinoiden und unserem Organismus geöffnet.

Sein Erbe

Obwohl Prof. Raphael Mechoulam nicht mehr unter uns weilt, ist sein Erbe in der Welt der Cannabinoid-Forschung von unschätzbarem Wert. Wir denken weiterhin an seinen Beitrag für die Forschung. Seine lebenslange Hingabe an die Erforschung von Cannabinoiden hat das wissenschaftliche Verständnis beeinflusst. Er hat aber auch die öffentliche Meinung über Cannabis beeinflusst. Seine Arbeit hat dazu beigetragen, die Grundlagen für eine evidenzbasierte Diskussion über die Legalisierung und medizinische Nutzung von Cannabis zu schaffen. Prof. Mechoulam bleibt eine inspirierende Figur für Forscher und Aktivisten auf der ganzen Welt. Er inspiriert dazu weiter die Potenziale von Cannabis zu erforschen und zu nutzen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

