Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

14 Kilo Cannabis und 1 Kilo Kokain wurden vor der Kriminalpolizei in Bayern sichergestellt. Neben den genannten Substanzen fand die Polizei auch eine beeindruckende Summe von 38.000 Euro in Bar vor. Dies berichtet Die Zeit.

Dies trug sich im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau vor. Die Polizei teilte Dienstag mit, dass jetzt vier Männer in Untersuchungshaft sitzen. Seit Mai dieses Jahres wurde gegen einen 32-Jährigen wegen des Verdachts auf Handel mit Marihuana in nicht geringer Menge ermittelt. Durch diese Ermittlungen kamen die Beamten auf die weiteren Verdächtigen. Bei einer großen Razzia wurden dann von der Polizei mehrere Wohnungen durchsucht und die Substanzen sowie das Bargeld wurden sichergestellt. Auch am Bodensee wurden Cannabispflanzen entdeckt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken