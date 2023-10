Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Cannabispflanzen am Bodensee in Kressbronn angebaut. Zwei Männer bauten in der kleinen Gemeinde Cannabis an.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Friedrichshafen ermitteln gegen zwei mutmaßliche Grower. Der Vorwurf lautet: Anbau und ggf. Verkauf von illegalen Betäubungsmitteln. Dies berichtet all-in.de.

Ein Tatverdächtiger wurde von der Polizei bei der Ernte von Cannabisblüten auf einem Feld festgenommen. Die Polizei kam den beiden Growern bereits Mitte September auf die Spur, nachdem diese einen Hinweis erhalten hatten. Die damaligen Pflanzen hatten eine Höhe von beeindruckenden 1,80 Metern. Zunächst fiel der Verdacht auf einen 55-jährigen Mann. Am 6. Oktober wurde jedoch ein 49-jähriger Mann bei der Ernte der Cannabispflanzen beabachtet. Diese wurde dann unverzüglich festgenommen.

Die Polizei durchsuchte daraufhin die Wohnungen der beiden Männer. Dort fanden die Beamten weiteres “umfangreiches Beweismaterial”. Dieses bestand aus weiteren nicht genannten Drogen, Growuttensielien, Verpackungsmaterial sowie Feinwaagen. All diese Gegenstände wurden beschlagnahmt. Aktuell befinden sich die beiden Grower noch in Freiheit, da die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen sind. Hier wurde zum Glück für die beiden Grower keine Untersuchungshaft angeordnet. In Euskirchen wurde ebenfalls eine Cannabisplantage entdeckt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

