Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Cannabisplantage in Euskirchen gefunden. Die Plantage bestand aus mehreren hundert Cannabispflanzen.

Die Polizei in Euskirchen (NRW) hat am Dienstag in einer Halle eine Cannabisplantage entdeckt. Dies berichtet der WDR. In der Halle waren mehrere hundert Cannabispflanzen im großen Stil angepflanzt. Die Ermittler wurden auf die Plantage aufmerksam, weil sie einen Hinweis dazu bekommen haben. Dies teilte die Polizei mit. Am Dienstagnachmittag konnten die Beamten mittels eines Durchsuchungsbeschlusses auf das Grundstück gehen. Dort fanden sie neben den Pflanzen auch umfangreiches Equipment. Zwei Männer, die sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung auf dem Grundstück befanden, wurden vorläufig festgenommen.

Cannabis wird weiterhin illegal angebaut. Menschen verlieren deswegen ihre Existenz. Es kann nicht sein, dass die Bundesregierung weiter etwas von einer Legalisierung heuchelt, während die Grower festgenommen und inhaftiert werden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken