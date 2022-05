Cannabis-Legalisierung Fakten

von Simon Hanf

Am Mittwoch den 4. Mai 2022 kam eine Nachricht von Gesundheitsminister Karl Lauterbach die die gesamte Cannabis-Szene aufatmen ließ. Eine Aussage mit der niemand so schnell gerechnet hat und die sich wie ein Lauffeuer durch die gesamte Cannabisszene verbreitet hat. Herr Lauterbach sprach tatsächlich von einem Gesetzesentwurf welcher bereits im Herbst dieses Jahres verabschiedet werden soll.

Diese Nachricht klingt so unglaublich, dass sich ein jeder Konsument gefragt hat, ob dass gerade real ist, oder doch der Beginn einer Cannabispsychose ist. Herr Lauterbach relativierte vor wenigen Wochen noch die Notwendigkeit einer schnellen Legalisierung und wirkte dabei sehr gelassen. Als sei es kein Problem noch zu warten. Von Seiten des Gesundheitsministers hieß es nur in klischeehafter Beamtenmanier, dass die Legalisierung irgendwann 2023 bearbeitet wird und irgendwie noch innerhalb dieser Legislaturperiode in Kraft tritt.

Woher der Plötzliche Sinneswandel kommt, lässt sich abschließend nicht klären, aber es ist sehr auffällig dass dieser genau zwei Wochen nach dem 4/20 veröffentlicht wurde. Unser neuer Drogenbeauftragte Burkhard Blienert spricht von „einem gründlichen Konsultationsprozess.“ Dies ist auch wichtig, denn bei einer Cannabislegalisierung sollten wir verantwortungsbewusst mit der Thematik umgehen. Blienert spricht des weiteren das sich die Ampel „auf einen Paradigmenwechsel in der Drogen- und Suchtpolitik verständigt“ welcher auf „weniger Repression, mehr Schutz und Hilfe“ setzt. Ein Vorhaben hinter dem wir vollständig stehen. Herr Blienert hat erkannt, dass kaum ein anderes drogenpolitisches Thema die Menschen so sehr beschäftigt hat, wie Cannabis. Dementsprechend ist die Legalisierung die richtige Entscheidung.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte in einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, es sei „realistisch möglich, das Gesetz bis Frühjahr 2023 umzusetzen, wir versuchen das sogar, eher hinzubekommen.“ Normalerweise dauere ein solches Gesetz sechs bis neun Monate, gab Buschmann preis, „das möchten wir schneller schaffen“.

Der DHV teilte Merkur.de in einer Presseanfrage mit: “„Es ist gut und richtig, die Details der Marktregulierung für Cannabis sorgfältig zu diskutieren“. DHV-Geschäftsführer Georg Wurth sagt weiter „Was allerdings nicht so lange dauern sollte, ist die Entkriminalisierung der Konsumenten. Den Besitz einer kleinen Menge Cannabis ausschließlich zum Eigenverbrauch vorweg komplett legal zu machen, ist wesentlich unkomplizierter als die komplette Marktregulierung und wäre schnell erledigt.“ Konkret würde das bedeuten, der Gesetzesentwurf wird im Herbst 2022 verabschiedet und das Gesetz tritt bestenfalls sechs Monate später, dann im Frühling 2023 in Kraft. Ein schönes und wenn wir ehrlich sind realistisches Ziel wäre der 20. April 2023.

Neben der Abgabe in Fachgeschäften, dem einzigen Fakt, der bisher definitiv feststeht gibt es noch einige andere Forderungen denen wir Raum schaffen müssen. Zum einen wäre das, dass der Eigenanbau auch erlaubt ist, damit wäre es für jede erwachsene Person möglich Cannabispflanzen selbst anzubauen. Das einzige was benötigt wird, ist ein grüner Daumen und die Fähigkeit zumindest einen Kaktus am Leben zu lassen.

Wie es auch beim Bierbrauen eine Grenze gibt, (diese beträgt 200 Liter) so soll es auch Grenze bei Cannabis geben. Wo diese Grenze liegt, steht noch nicht fest. Im CannKG der Grünen werden bis zu drei Pflanzen gefordert. Dies wäre eine Mindestmenge bei der es deutlich Raum nach oben gibt.

Ein weiterer essentieller Punkt ist die Amnestie der bisher verurteilten Menschen. Cannabiskonsumenten welche ihren Job verloren, ihren Führerschein abgegeben mussten oder gar juristisch verurteilt wurden, müssen von diesen Lastern befreit werden. Konkret sollen alle Konsumenten-Delikte aus der Polizeiakte gestrichen werden. Eine Entschädigung sollte definitiv auch zur Diskussion stehen zumindest für die die Strafzahlungen hatten oder gar im Gefängnis waren oder sogar noch sind.

In der CaNoKo (Cannabis Normal Konferenz) des DHV wird über diese Thematiken debattiert. Dazu heißt es auf der Website der Konferenz: “Soll Cannabis auch in Apotheken verkauft werden dürfen? Welche Regeln könnten für privaten Eigenanbau gelten? Was erwarten Konsumenten von einem Cannabisfachverkäufer? Ist eine THC-Obergrenze für die verkauften Produkte sinnvoll? Wie lösen wir das Führerscheinproblem?”

All diese und viele weitere Fragen werden dort vom 17-19. Juni diskutiert. Hier haben wir als Gesellschaft und Cannabis.Interessierte noch die Möglichkeit an dieser Diskussion teilzunehmen. Viele Abgeordnete sind dort anwesend und es ist eine gute Gelegenheit den Politikern unsere Bedürfnisse mitzuteilen.

Wir danken jedem Aktivisten, jedem Konsumenten der sich in den letzten Wochen und Monaten und Jahren mit Blut, Schweiß und Tränen dafür eingesetzt hat. Aktivismus zahlt sich doch aus und trifft zumindest bei dieser Regierung auf fruchtbaren Boden. Es ist nicht nur ein Sieg für die Cannabisszene in Deutschland, in Europa oder sogar in der Welt. Nein das ist auch ein Sieg für die Demokratie.

Eine Regierung welche auf die Bedürfnisse der Bevölkerung hört und bei weiterem Druck ihren Plan anpasst und ihre Versprechen schneller umsetzt stärkt das Vertrauen in die Demokratie. In diesem Sinne geht besonderer Dank an Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Große Bitte die wir an Sie haben: “Bleiben Sie auf dem Kurs und entkriminalisieren Sie bitte so schnell es geht. Sorgen Sie für Amnestie der vergangenen Opfer der Prohibition und geben Menschen ihre verdiente Freiheit zurück. Zur Erinnerung nochmal Ihr Wahlversprechen: “Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet (Koalitionsvertrag, Seite 68).”

