Bundestag debattiert Cannabis-Teillegalisierung

Parlament berät am Mittwoch den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum kontrollierten Umgang mit Cannabis

Bild: Sadhu van hemp

Von Sadhu van Hemp

Eigentlich wollten die Abgeordneten von CSU/CDU und AfD schon am Freitag bei der Ersten Lesung des Gesetzentwurfs zur Cannabis-Teilfreigabe das ganze Repertoire an Verbalinjurien gegen die Ampelpläne abspulen. Doch dazu kam es wegen des erneut aufflammenden Nahostkonflikts nicht. Stattdessen legten annähernd alle Abgeordneten des Deutschen Bundestag das Bekenntnis ab, dass „wir in diesen Tagen alle Israelis sind“ (Baerbock) und gemäß der deutschen Staatsräson vollstes Verständnis haben, wenn die israelische Regierung für die Terroranschläge der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas Vergeltung übt und die Zivilbevölkerung des Gazastreifens mit flächendeckendem Bombardement zur blutigen Rechenschaft zieht.

Doch der weitgehenden Einigkeit der Bundestagsfraktionen im Nahostkonflikt wird schon am Mittwoch Uneinigkeit folgen, wenn die abgesetzte Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zum kontrollierten Umgang mit Cannabis nachgeholt wird. Zur Debatte steht auch der Gegenantrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel „Cannabislegalisierung stoppen, Gesundheitsschutz verbessern – Aufklärung, Prävention und Forschung stärken“. Im Anschluss an die rund 45-minütige Aussprache sollen beide Vorlagen zur weiteren Beratung dem Gesundheitsausschuss überwiesen werden.

Unter der Reichstagskuppel wird es zur Abendbrotzeit heiß hergehen, wenn die Abgeordneten von CSU, CDU und AfD ans Rednerpult treten und die kurze Redezeit dazu nutzen, um sich werbewirksam in Rage und dem angstdeutschen Volk nach dem Mund zu reden. Heruntergeleiert werden die ewig gleichen Horrorgeschichten von unschuldigen Kindern, die mit Bubatz angefixt werden, von rauschgiftsüchtigen Jugendlichen, die sich mit Haschisch und Marihuana das Hirn wegkiffen und zu Tausenden ins Irrenhaus zwangseingewiesen werden müssen, und zuletzt von Millionen Fahrzeugführern, die im THC-Drogenrausch zu Todesrasern mutieren.

Zu hören und zu sehen gibt es also Reefers Madness at its best, wenn die Redner aus den Reihen der rechtskonservativen Union und rechtsextremen Höckepartei die gute alte Hanflüge bedienen. Das Motto der Anti-Cannabis-Ideologen lautet: „In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt“ – also auch der blinde Hass des ewiggestrigen Schmocks, der mit Lügen den War on Drugs befeuert.

Zugleich dient der Plan der Cannabis-Teillegalisierung als willkommener Nebenkriegsschauplatz, um die in Unions- und AfD-Kreisen verhasste Ampelkoalition einmal mehr als sittenverwahrloste Totengräber des deutschen Vaterlands zu denunzieren. Wer im Genderwahn den Bürgern und Bürgerinnen die Heizung aus der Wohnung reißen und das Schnitzel verbieten, dafür aber kleine Kiffer ungestraft davonkommen lassen will, der gehört nach rechtem und rechtsradikalen Verständnis nach allen Regeln der Kunst öffentlich gemaßregelt und mit Gottes Hilfe zum Wohle des deutschen Volkes aus dem Amt gejagt.

Und so werden sie am Mittwoch von AfD, CSU und CDU attackiert und gejagt, die mutmaßlichen Cannabislegalisierer der rotgelbgrünen Regierungskoalition. Die Verbalschlacht im Plenum des Deutschen Bundestag wird voraussichtlich um 18 Uhr 00 angepfiffen und zur allgemeinen Volksbelustigung live übertragen.

