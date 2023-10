Wir denken an John Lennon. Der Beatles-Sänger wäre heute 83 Jahre alt geworden. Wir danken dir für deinen Einsatz und deine Songs.

John Lennon, der legendäre Mitbegründer der Beatles und eine der einflussreichsten Figuren in der Geschichte der Popmusik, war nicht nur für seine Musik, sondern auch für sein Engagement in sozialen und politischen Angelegenheiten bekannt. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal seines Lebens war seine Beziehung zu Cannabis, das eine wichtige Rolle in seinem Leben und seiner kreativen Entwicklung spielte.

In den 1960er Jahren, einer Zeit des gesellschaftlichen Wandels und der kulturellen Revolution, begannen viele Künstler und Musiker, darunter auch John Lennon, ihre spirituelle und kreative Reise durch den Konsum von Cannabis. Lennon selbst sagte einmal, dass er zum ersten Mal im Jahr 1964 mit Cannabis in Berührung kam. Dieser Moment sollte den Verlauf seiner kreativen Reise und die Art und Weise, wie er die Welt sah, nachhaltig verändern.

Cannabis wurde für Lennon zu einem Mittel, um die Grenzen der konventionellen Denkmuster zu sprengen. Er behauptete, dass der Konsum von Cannabis seine Wahrnehmung erweiterte und ihm half, tief in sein eigenes Bewusstsein einzutauchen. Diese Erfahrungen inspirierten Lennon zu einigen seiner bekanntesten Songs, wie “Got To Get You Into My Life” und “With A Little Help From My Friends”.

Darüber hinaus war John Lennon ein Befürworter der Legalisierung von Cannabis und setzte sich aktiv für die Freigabe der Droge ein. In den frühen 1970er Jahren trat er bei Protestveranstaltungen für die Entkriminalisierung von Cannabis auf. Er unterstützte öffentlich die Bemühungen, die Drogenpolitik zu reformieren.

Lennon war jedoch nicht blind gegenüber den potenziellen Risiken des Cannabiskonsums. Er erkannte, dass Missbrauch und übermäßiger Gebrauch der Substanz negative Auswirkungen auf die geistige Gesundheit und das Leben der Menschen haben könnten. Dennoch war er der Ansicht, dass die Entscheidung über den Konsum von Cannabis eine persönliche Freiheit sein sollte. Die Gesellschaft sollte aufgeklärt mit diesem Thema umgehen.

Leider endete John Lennons Leben viel zu früh durch eine gewalttätige Tragödie im Jahr 1980. Dennoch bleibt sein Einfluss auf die Musikwelt und die Gesellschaft weiterhin bestehen. Seine Beziehung zu Cannabis wird als Teil seines Erbes und seiner kreativen Reise in Erinnerung bleiben.

Insgesamt lässt sich sagen, dass John Lennons Erfahrungen mit Cannabis ein Spiegelbild seiner Zeit waren. Dieses psychotrope Kraut half ihm, seine kreative Vision zu erweitern. Dadurch konnte er eine Brücke zwischen Musik, Kunst und gesellschaftlichem Wandel zu schlagen. Seine Geschichte erinnert uns daran, wie Drogenkultur und Musik in den turbulenten 1960er Jahren miteinander verflochten waren. Sie hat die kulturelle Landschaft für immer verändert. Neben seiner Passion für Cannabis war Lennon auch für seine Bindung zu LSD bekannt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

