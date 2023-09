Erntefest im CSC Hamburg

Das erste Erntedankfest im CSC



Der Cannabis Social Club Hamburg hat am 22. September 2023 ein Erntefest für Cannabispflanzen veranstaltet. Vorangegangen war ein Praxis-Workshop zum Cannabis Anbau im Gewächshaus in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschafts- und Gartenbaubetrieb Hanseatische Hanf GmbH. Gefeiert wurde nach der gemeinsamen Ernte im Rahmen einer kleinen Grillparty mit Gästen des CSC Berlin und des CSC Hannover. In gemütlicher Runde wurden die gesammelten Erfahrungen im Anbau der Pflanze ausgetauscht.



Der CSC Hamburg ist einer der ältesten Cannabis Social Clubs in Deutschland. Der Verein hat sich bereits 2015 gegründet und ist in das Hamburger Vereinsregister eingetragen. Der Vorsitzende des Clubs, Andreas Gerhold, erklärte, dass das Erntefest ein wichtiger Schritt in Richtung Legalisierung von Cannabis in Deutschland sei. “Es ging uns darum, schon jetzt erste Erfahrungen mit dem Anbau zu sammeln und zu teilen … ein Erntefest eines Cannabis Social Clubs gab es in dieser Art noch nicht in Deutschland”, sagte er.

Die Ernte war natürlich nicht zum Kiffen gedacht, sondern diente dem Zweck, Erfahrungen im Anbau der Pflanze zu sammeln. Der Anbau war als Workshop mit THC-freien EU-Sorten organisiert und angemeldet. Die Pflanzen wurden von den Mitgliedern des Clubs und Interessierten gemeinsam geerntet.



Das Erntefest war ein voller Erfolg. Leider wird es, wenn das geplante Gesetz zur Legalisierung in seiner jetzigen Form verabschiedet wird, wohl keine wirklichen Erntefeste mit berauschendem THC-Gras geben. Denn für alle Aktivitäten, welche die Cannabisproduktion und Abgabe betreffen, gelten dann strengste Bedingungen. Insbesondere jegliches soziale Engagement soll verboten sein. «Cannabis-Nutzer werden weiterhin als potenziell Kriminelle angesehen, die es unter Kontrolle zu halten gilt», so Gerhold.

