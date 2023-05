Foto: Su/Archiv

Übermäßig strenge Regeln für CSCs in den Eckpunkten zur Cannabislegalisierung. In den Clubs darf nicht gekifft werden.

Die Bundesregierung möchte Cannabis und auch Cannabis Social Clubs (CSC) erlauben. Dabei wurden einige Eckpunkte festgelegt, wie der Tagesspiegel berichtet hat. Eine der absurden Regeln ist, dass im Umkreis von 250 Metern des CSC nicht gekifft werden darf. In den Clubs, in denen man ab 18 Mitglied werden darf, darf Cannabis nur angebaut werden. Wer kiffen möchte, muss seinen Joint nehmen und den Club verlassen. Am besten mit einem Maßband 250 Meter vom Club entfernen, einen durchziehen und dann zum Club zurückkehren. Die Regelungen für CSC’s sind absurd und realitätsfern. Weitere Regelungen sind dabei:

Die Punkte:

Räume und Grundstücke der Cannabis-Clubs, in oder auf denen die Droge gelagert und angebaut wird, müssen umzäunt und gesichert werden, etwa mit einbruchsicheren Türen und Fenstern. Gewächshäuser brauchen einen Sichtschutz. Die Länder können Mindestabstände der Clubs zu Schulen, Spielplätzen, Sportstätten, Kitas und anderen Einrichtungen festlegen.

Jeder Cannabis-Verein soll ein Gesundheits- und Jugendschutzkonzept erstellen und einen Sucht- und Präventionsbeauftragten benennen müssen, der sich schulen lassen und regelmäßige Auffrischungsschulungen machen muss. Vorstandsmitglieder des Clubs, die im Vereinsregister eingetragen sind, müssen ein Führungszeugnis vorlegen.

Die Clubs müssen sicherstellen, dass Grenzwerte für Pflanzenschutz- oder Düngemittelrückstände eingehalten werden. Sie sollen fortlaufend dokumentieren, woher sie Samen beziehen, wie viele Pflanzen sie anbauen und Samen sie lagern und an welche Mitglieder sie wie viel Cannabis abgegeben haben.

Jährlich sollen die Clubs an die Behörden übermitteln, wie viel Cannabis mit welchem Wirkstoffgehalt (THC und CBD) im vergangenen Jahr erzeugt, abgegeben oder vernichtet wurde und wie der aktuelle Bestand ist.

Cannabis darf nur an Mitglieder ausgegeben werden, maximal 50 Gramm im Monat und nur in einer „neutralen Verpackung oder unverpackt“, damit es für Jugendliche keine „Konsumanreize“ gibt. Ein Beipackzettel mit Gewicht, Erntedatum, Mindesthaltbarkeitsdatum, Sorte sowie Wirkstoffgehalt (THC und CBD) in Prozent soll Pflicht sein.

Es ist ein guter Ansatz, dass die Bundesregierung CSCs erlauben möchte, nur sind die Regelungen nicht praktikabel umsetzbar. In Deutschland muss man wohl, wenn man seine Freiheit genießen möchte, mindestens einen Tod sterben. Im CSC Stuttgart sind bereits jetzt, die Mitgliederzahlen explodiert.

Ein Beitrag von Simon Hanf

