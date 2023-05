Foto:Su/Archiv

CSC Stuttgart: Mitgliederzahl explodiert. Kiffer in Deutschland erwarten sehnsüchtig die Cannabislegalisierung.

In den Plänen für ein neues Cannabis-Gesetz ist vorgesehen, dass der Anbau der THC-haltigen Pflanzen in eigenen Clubs legalisiert werden soll. Der “Cannabis Social Club Stuttgart” erlebt einen regen Zulauf an Mitgliedsanträgen, seit die Eckpunkte im April bekannt wurden. Gemäß den Plänen der Bundesregierung sollen die Clubs in der Lage sein, begrenzte Mengen von Cannabis an ihre Mitglieder abzugeben. Dies berichtete die Tagesschau.

Julen Merino, der Vorsitzende des 2016 gegründeten Stuttgarter “Cannabis Social Clubs”, berichtet, dass der Verein seit Anfang April von rund 50 Mitgliedern auf etwa 350 Mitglieder angewachsen ist, darunter auch Menschen aus Leipzig und Bayern. Die bisherigen Clubs haben in erster Linie Aufklärungsarbeit geleistet und kämpfen auf Demonstrationen für die Entkriminalisierung des Cannabiskonsums.

Der CSC Stuttgart bereitet sich auf die Legalisierung vor und plant bereits den Anbau, auch wenn noch viele Fragen offen sind. Wenn der Anbau in Bunkern vorgeschrieben werden sollte, gibt es bereits ein Angebot einer Firma. Kritik wird an der Abgabe von Cannabis an junge Menschen geübt. Denkt doch jemand an die Kinder, ist weiterhin das Credo der Kritiker. Die CSC werden laut dem aktuellen Gesetzentwurfe erlaubt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

