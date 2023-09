Foto: Su/Archiv

Dauerkiffen bei Snoop Dogg Konzert lautet die Devise bei einem Auftritt des Rappers in der Kölner Lanxess-Arena.

Bei einem Konzert des Rappers Snoop Dogg wurde massiv viel gekifft, obwohl dies gegen die Hausordnung der Konzerthalle verstößt. Es lag durchgehend ein süßlicher Marihuana-Duft in der Luft, da viele Besucher rauchten. Dies berichtet die Rheinische Post.

Die Betreiber der Halle versuchten verzweifelt, gegen die kiffende Meute vorzugehen.

15.000 Fans sahen sich den Auftritt des Künstlers an. Es war quasi durchgehend ein starker Cannabisgeruch wahrnehmbar. Dies ist bei einem Rapper wie Snoop Dogg, ganz nach dem Motto “Smoke Weed every day” auch nicht überraschend. Das Verbot des Veranstalters wurde gekonnt ignoriert. Dass das wenig überraschend war, zeigte sich spätestens als Snoop Dogg selbst mit einem Joint auf die Bühne kam. Tomasz Grenke, Pressesprecher der Lanxess-Arena sagte dazu: „In der Folge wurde dann massiv gegen unsere Hausordnung verstoßen.“ „Wir wissen mittlerweile genau, bei welchen Konzerten eine gesteigerte Gefahr besteht, dass die Besucher sich nicht an die Vorgaben halten“, sagt der Arena-Sprecher. „Das können wir je nach Musiker vordefinieren.“ „Wir versuchen, solche Verstöße zu verhindern, können sie aber nicht ausschließen.“ fügte er weitgehend hinzu. Dies ist für die Ordnungskräfte bei 15.000 Besuchern auch nicht einfach. „Wenn eine Ordnungskraft in ihrem direkten Umfeld jemanden sieht, der raucht, unternimmt sie auch etwas dagegen“, meint Grenke. Das Konzert verlief allerdings, wie zu erwarten war, friedlich. Snoop Dogg hat selbst eine eigene Cannabismarke welche er in den USA legal verkauft.

Es wird Zeit, dass es neben der gesellschaftlichen Normalität, auf Konzerten zu rauchen, nun auch rechtliche Realität wird.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken