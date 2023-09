Foto: Su/Archiv

Ehemaliger Kiffer der CDU gegen Legalisierung. Manuel Hagel (CDU) hat gekifft und ist gegen die Cannabislegalisierung.

Der CDU-Fraktionschef Manuel Hagel ist gegen die Legalisierung von Cannabis, obwohl er als Jugendlicher mal selbst gekifft hat. “Als ich roundabout 17 war, habe ich das schon mal ausprobiert – mit Freunden”, sagte der 35-jährige CDU-Fraktionschef. Dies sagte er dem SWR. “So besonders war das jetzt nicht. Ich kann es wirklich niemandem empfehlen.” Als Tüpfelchen auf dem i fügte er noch Daniela Ludwigs berüchtigte Aussage hinzu: “Wir haben mit Alkohol und Zigaretten bereits zwei Volksdrogen. Ich finde, da brauchen wir keine dritte.”

Was sich wie ein Satire-Artikel liest, ist tatsächlich Realität. Ein CDU-Politiker der früher mal gekifft hat, will jetzt anderen Kiffern ihren Joint wegnehmen. “Für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist Cannabis schädlich.” sagte er. Genau deswegen soll Cannabis kontrolliert an erwachsene Menschen abgegeben werden, Herr Hagel. Er ließ auch das Argument nicht gelten, dass mit einer Legalisierung die Qualität des Cannabis besser werde. “Mit diesem Argument müssten sie ja alle Drogen legalisieren”, sagte der CDU-Politiker. Da hat er tatsächlich recht, deswegen müssen alle Drogen legalisiert werden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

