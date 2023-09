Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Ein paar Pflanzen in Gardelegen entdeckt. Des Weiteren wurden Kokain, eine Machete und Patronen gefunden.

Die Polizei hat in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) ein paar Pflanzen Cannabis entdeckt. Dabei handelt es sich um 167 Cannabispflanzen, 35 Setzlinge sowie 1131 Gramm getrocknete Blüten. Dies berichtet die Zeit. Am Tatort wurden außerdem 23 Gramm Kokain, eine Machete sowie 50 Patronen Kleinkaliber-Munition sichergestellt. Dies teilte die Polizei in Stendal am Freitag mit. Der Eigentümer der Anlage, ein 32-jähriger Mann, wurde bei der Durchsuchung festgenommen. Gegen den Mann, der aus Hamburg stammt, wurde ein Haftbefehl erlassen. Dieser Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Anklage ist wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Besitz einer Machete sollte dafür unerheblich sein, denn dies hat mit dem Handel von Betäubungsmitteln nichts zu tun.

Die Strafverfolgung gegen Kleinkriminelle geht weiter. Die Regierung hat versprochen, Cannabis irgendwie und irgendwann zu legalisieren. Solange dies nicht offiziell geschehen ist, geht die obsolete Prohibition weiter.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken