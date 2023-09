Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Polizei entdeckt Cannabis im Untergrund. Dies ist das Resultat mehrerer Razzien im Landkreis Stade (Niedersachsen).

In unterirdischen Containern wurden Cannabispflanzen entdeckt. Des Weiteren fand die Polizei weitere Drogen sowie Bargeld. Mehr als 250 Einsatzkräfte durchsuchten am Freitag 13 verschiedene Stellen in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hessen. Die Ermittler stellten insgesamt die doch recht überschaubare Summe von Drogen und Bargeld im Wert von 100.000 Euro sicher. Nun sitzen drei Männer im Alter von 30 bis 33 Jahren in Untersuchungshaft. Dies berichtet der NDR. Laut eines Polizeisprechers wird gegen insgesamt neun Personen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Der Schwerpunkt dieser fragwürdigen Aktion lag im Landkreis Stade. In den beiden Gemeinden Kutenholz und Fredenbeck gab es zehn Durchsuchungen, laut Aussagen eines Polizeisprechers. Die Männer nutzen zwei Container, die letztes Jahr im Hamburger Hafen entwendet wurden. Diese wurden dann zu Growboxen umfunktioniert. Die Polizei konnte die genaue Anzahl der Cannabispflanzen allerdings nicht bestimmen. Das klingt mal wieder nach sinnvoller und kompetenter Polizeiarbeit. Die Bundesregierung muss endlich Cannabis umgehend entkriminalisieren. Diese Verfolgung lässt sich nicht rechtfertigen. Es sind signifikante Veränderungen Notwendig. Auch bei Cannabis als Medizin sind einige Verbesserungen notwendig.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken