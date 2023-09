Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Cannabis im Wert von 3 Millionen Euro in Dublin gefunden. Dieses wurde während einer Fahrzeugkontrolle in der irischen Hauptstadt entdeckt.

In Dublin wurde während einer Fahrzeugkontrolle Cannabis im Wert von drei Millionen Euro entdeckt. Aktuell befinden sich zwei Männer in Untersuchungshaft. Am Freitag wurde ein Fahrzeug von der Garda National Drugs and Organised Crime Bureau (GNDOCB) kontrolliert. Der genaue Wert des Cannabis konnte auf 3,36 Millionen Euro betitelt werden. Dies berichtet irishmirror.ie. Ein Pressesprecher der Behörde sagte dazu: “Während der GNDOCB-Operation wurden zwei Männer im Alter von 48 und 34 Jahren festgenommen und befinden sich derzeit gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 2 des Criminal Justice (Drug Trafficking) Act 1996 in einer Garda-Station in Dublin.”

Die irländische Regierung macht zwar Fortschritte was die Legalisierung von Cannabis angeht, dennoch ist diese nicht vollständig durchgezogen. Cannabis wurde dort nur zu Teilen entkriminalisiert. Medizinisches Cannabis wurde in Irland erst 2019 legalisiert. Irland macht langsame, zögerliche Schritte Richtung Legalisierung.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken