Foto:Su/Archiv

Risikobewusstsein über Cannabis während Schwangerschaft vorhanden. Gynäkologe geht nicht von einem Konsumanstieg aus.

Laut des Leiters der Klinik für Geburtsmedizin am Uniklinikum Jena, Ekkehard Schleußner, ist ein größeres Risikobewusstsein als etwa beim Rauchen bei Cannabis-Konsum vorhanden. Dies sagt er der Deutschen Presse-Agentur vor Beginn des Thüringer Gynäkologentages am Samstag in Weimar. Dies berichtet die Zeit.

“Wir müssen nicht Panik haben”, betonte der Mediziner. “Es ist nicht zu erwarten, dass plötzlich alle anfangen zu kiffen”, sagte er. In Deutschland fehlt das nötige Wissen über Cannabis. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn die jahrzehntelange Propaganda konservativer Politiker die Bevölkerung manipuliert hat. Die Auswirkungen über den Konsum von Cannabis während der Schwangerschaft sind in Deutschland bisher kaum untersucht. Studien aus den USA belgen, dass Cannabiskonsum ähnliche Risiken für das werdende Kind berge wie bei starken Raucherinnen, meint Schleußner. Über die Plazenta gelangen die Inhaltsstoffe des Cannabis in den fetalen Kreislauf. Dies führte zu einem verminderten Wachstum des Fötus, ein niedrigeres Geburtsgewicht und vermehrte Frühgeburten. Das liege laut Schleußer aber nicht am Cannabis selbst, sondern daran, dass Cannabis ganz häufig gemeinsam mit Alkohol oder mit Nikotin genutzt wird. In den USA rauchten rund fünf Prozent der Frauen zu Beginn der Schwangerschaft und noch 1,5 Prozent am Ende der Schwangerschaft ‘Cannabis.

Wer Cannabis konsumiert, sollte generell nicht rauchen, sondern eher verdampfen. Selbstverständlich sollte dann auch kein Tabak und Alkohol dazu konsumiert werden. Dennoch sind die Gefahren von Cannabis während der Schwangerschaft nicht unerheblich.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken