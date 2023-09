Innovativste Cannabismesse: InterTabac

Enthusiasten blicken auf ein spannendes Insiderevent

Die Tage werden kürzer, doch der Sommer klingt noch nach. Während wir uns langsam auf den Herbst einstellen, beginnt bereits die Planung für die kommende Zeit. Gerade im Bereich des Cannabismarktes stehen uns einige Veränderungen bevor, bedingt durch neue Gesetze, die sich in der Pipeline befinden.

Die Cannabisgemeinschaft ist gespannt auf das sogenannte Cannabiskontrollgesetz, das viel Diskussionsstoff bietet. Die Frage nach den Auswirkungen und möglichen Änderungen treibt viele von uns um. Um uns umfassend zu informieren, bieten sich verschiedene Wege an. Ein solcher Weg ist der Besuch von Messen, die speziell auf den Cannabisbereich ausgerichtet sind.

Welche Messe ist die richtige Wahl?

Doch welche Messe ist die richtige Wahl? Stehe ich als Geschäftsperson im B2B-Bereich vor Ort, oder besuche ich die Messe als passionierter Konsument, der auch als Endkunde einen Einblick in aktuelle Entwicklungen gewinnen möchte? Diese Frage stellen sich viele von uns.

Die Antwort scheint klar zu sein: Die InterTabac in Dortmund ist zweifellos die Messe der Wahl. Warum gerade diese Messe so herausragend ist, offenbart sich bei genauerer Betrachtung.

Die InterTabac ist keine gewöhnliche Messe, sondern ein Ort der Innovation und des Informationsaustauschs. Sie bringt die gesamte Bandbreite des Cannabismarktes zusammen – von Fachpublikum über Endkonsumenten bis hin zu Geschäftsleuten. Seit 50 Jahren ist die InterTabac ein zentraler Anlaufpunkt für alle, die sich mit dem Thema Rauchen beschäftigen. Der Schwestermarkt des Cannabises in Europa

Die Nachricht, dass das Hanfjournal Medienpartner der InterTabac 2023 ist, unterstreicht die Bedeutung dieser Messe. Das Ziel, Aufklärung und Information über Hanf und Cannabis in die Gesellschaft zu tragen, findet hier eine optimale Plattform. Die Verbindung aus Tradition und Innovation macht diese Messe einzigartig.

Warum lohnt sich der Besuch der InterTabac?

Warum lohnt sich der Besuch der InterTabac? Dortmund bietet als größte Stadt im Ruhrgebiet eine ausgezeichnete Infrastruktur und Anbindung, was die Erreichbarkeit der Messe für Besucher aus allen Himmelsrichtungen erleichtert. Die InterTabac selbst zeichnet sich durch eine großzügige Raucherlaubnis aus, die es Besuchern erlaubt, Produkte zu probieren und zu genießen.

Ein weiterer Vorteil: Die Messe ist ein Treffpunkt für internationale Branchengrößen und innovative Unternehmen. Diese Plattform ermöglicht es, neueste Produkte und Entwicklungen im Cannabisbereich aus erster Hand zu erleben und direkte Kontakte zu knüpfen.

Gerade vor dem Hintergrund aktueller Gesetzesänderungen, die im Parlament diskutiert werden, ist die InterTabac 2023 von besonderer Bedeutung. Die Messe bietet die Chance, sich rechtzeitig zu informieren, bevor das Jahr zu Ende geht. In Kombination mit der parallel stattfindenden CB Expo, einer B2B-Veranstaltung rund um Cannabis, ergibt sich eine optimale Informationsquelle für alle, die in diesem Bereich aktiv sind.

Neben all diesen Gründen gibt es noch einen persönlichen Anreiz: Die Möglichkeit, den Besuch der Messe mit einem Abstecher in die reizvolle Umgebung des Ruhrpotts zu verbinden. Die multikulturelle Vielfalt und die ausgezeichnete Verkehrsanbindung machen die Region zu einem idealen Ort, um Geschäftliches und Erholung zu verbinden.

Die InterTabac 2023 ist mehr als eine Messe – sie ist ein Erlebnis, das die Welt des Cannabis in all ihren Facetten präsentiert. Egal, ob man als Fachbesucher, Endkunde oder einfach als neugieriger Enthusiast teilnimmt, die Messe verspricht Einblicke, Innovationen und Kontakte. Eine Reise nach Dortmund in diesem Herbst bietet die Gelegenheit, den Puls der Cannabisbranche zu spüren und sich optimal vorzubereiten – sei es auf bevorstehende Gesetzesänderungen oder auf neue Trends und Produkte.

Die InterTabac 2023 verspricht Wissen, Vernetzung und ein besonderes Messeerlebnis für alle, die sich für Cannabis interessieren. Die Zukunft dieses aufregenden Marktes wird hier greifbar, und die Messe ermöglicht es, Teil einer bewegenden Industrie zu sein. Lasst uns den Herbst mit Neugier und Vorfreude begrüßen, denn die InterTabac 2023 eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten und Chancen.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken