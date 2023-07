CB Expo auf der InterTabac

Hanfjournal ist Partner des Fachmessen-Duos

Die CB-Expo, die älteste Cannabismesse in Europa, kooperiert mit InterTabac und der Messe Dortmund. Von Donnerstag, den 14. bis Samstag, den 16. September findet die InterTabac, die weltweit größte Fachmesse für Tabak und Vape sowie für Zubehör und Ausrüstung, in Dortmund statt. Gleichzeitig startet die nächste Ausgabe der CB Expo – Cannabis Business Expo and Conference am Freitag, den 15. September 2023 um 16 Uhr mit einer exklusive Reception im historischen Brauturm in Dortmund City. In entspannter Atmosphäre bietet die Reception bestes Networking und eintauchen in die CB Expo 2023.

Am Samstag, 16. September 2023 findet dann die CB Expo und Konferenz im renommierten Kongresszentrum Dortmund an der InterTabac statt. Auf drei Bühnen erwartet die Besucher 70 hochkarätige ReferentInnen, welche zu den aktuellen Themen diskutieren und in Masterclasses ihr Know-How weitergeben. Hauptschwerpunkt der CB Expo 2023 sind die angestrebten Legalisierungen von Cannabis als Freizeitkonsum in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Tschechien, Malta und Luxemburg. Zentrale Fragen, wie sich die Europäische Cannabis-Industrie dafür aufstellen und aufbauen muss, stehen dabei im Fokus. Im Expo Bereich stellen führende Unternehmen Ihre Marken, Produkte und Dienstleistungen vor, und die CB Lounge bietet Platz für ungestörte Gespräche und angenehmes Networking. Wir als Hanfjournal sind natürlich als Partner des Fachmessen-Duos mit dabei.

Alle, die jetzt Lust bekommen haben, müssen sich allerdings beeilen. Die Tickets für die CB Expo 2023 sind limitiert! Es gibt nur maximal 1000 für Expo und Konferenz und maximal 500 für die Reception. Alle CB Expo-Teilnehmer erhalten automatisch auch freien Eintritt zur InterTabac + InterSupply. Die InterTabac, ist die weltweit größte Fachmesse für Tabakwaren und Raucherzubehör, und die gleichzeitig stattfindende InterSupply, die sich mit den Herstellungsprozessen von Tabakwaren, E-Zigaretten, Pfeifen und Wasserpfeifen beschäftigt ist Teil davon. Diese zieht jährlich über 600 Aussteller und 12’000 Business Kunden aus aller Welt nach Dortmund.

Auch sind noch einige wenige letzte Stände verfügbar. Wer sich noch einen Platz sichern möchte, um die eigene Marke vor einem hochkarätigen Publikum aus der Cannabis- und der Tabak-Industrie zu sichern, kann unter diesem Link ein Sponsoringpaket mit oder ohne Stand anfragen.

Wir freuen uns auf ein exklusives Event in Dortmund!

