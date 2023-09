Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Schläge gegen Cannabisplantagen gehen weiter. Die Polizei und Staatsanwaltschaften hören nicht auf, die Prohibition durchzusetzen.

Die Polizei in Kleve (NRW) und Rotterdam haben nach monatelangen Ermittlungen drei Männer festgenommen. Die Männer sollen “im großen Stil” illegale Cannabisplantagen betrieben haben. Dies berichtet die ZEIT. Dies soll bundesweit geschehen sein. Die Männer im Alter zwischen 28 und 51 Jahren hätten dabei angeblich den Deckmantel eines legalen Agrarzubehörladens in Kleve genutzt. Dies teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft von Kleve am Freitag, den 01.09.23 mit. Zusätzlich sollen die Männer Ausrüstung verkauft und Hilfe bei der Inbetriebnahme der Plantage angeboten haben.

Seit Mai 2023 sind im Umkreis des Klever Growshops im gesamten Bundesgebiet 18 Cannabis-Plantagen entdeckt worden. Es ging um Erträge von über einer Tonne getrockneten Blüten, die einen Wert von etwa 10 Millionen Euro haben. Die zuständigen Staatsanwaltschaften haben in den vergangenen Wochen bereits über 41 verdächtige Personen festgenommen. Die drei Betreiber des Growshops, kommen laut Mitteilung der Niederländer aus Rotterdam. In Krefeld wurde am Donnerstag eine Plantage mit fast 2000 Cannabispflanzen gefunden. Die drei Männer werden deswegen nun einem Haftrichter vorgeführt.

Die Absurdität der Verfolgung nimmt kein Ende, da die Regierung es immer noch nicht richtig legalisiert hat. In Krefeld wurde ebenfalls eine Plantage in einem Abstellraum gefunden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

