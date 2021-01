34-Jähriger baut sein eigenes Marihuana im Abstellraum

Cannabis im Abstellraum entdeckt



















News von Derya Türkmen



Krefeld – Aufgrund der weltweiten Pandemie konnte der 34-Jährige aus Krefeld seine Lieferungen nicht mehr aus den Niederlanden erhalten, weshalb er sein eigenes Cannabis in seiner Wohnung angebaute. Der Polizei fiel der starke Geruch in dem Mehrfamilienhaus auf, die Hausverwaltung hatte diesen als Knoblauchgeruch eingeschätzt. Am Dienstag fanden die Beamten bei näherer Untersuchung mehrere Tütchen Cannabis, eine kleine Menge Haschisch und im Abstellraum ein mobiles, zwei Meter langes Pflanzenzelt mit Lüftungsanlage und eine UV-Lampe.

