Luxemburgs Plan für legales Cannabis. Das Parlament hat ein Gesetzentwurf verabschiedet um den Besitz und Anbau von Cannabis zu legalisieren.

Luxemburg-Stadt, Juni 2023 – In einem wegweisenden Schritt hat das Parlament von Luxemburg einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der den Freizeitbesitz, den Heimgebrauch und den Anbau von Cannabis für Erwachsene legalisiert. Dieser Gesetzesentwurf markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung einer fortschrittlichen Cannabispolitik in dem kleinen Land. Allerdings muss der Entwurf noch gesetzlich unterzeichnet werden, bevor er in Kraft tritt.

Laut dem neuen Gesetzesentwurf dürfen Erwachsene in Luxemburg Cannabis für den Freizeitgebrauch besitzen. Ebenfalls dürfen sie zu Hause konsumieren und bis zu vier Cannabispflanzen pro Haushalt anbauen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Besitz, Konsum, Transport und Kauf von Cannabis im öffentlichen Raum weiterhin illegal bleiben. Die Strafverfolgung wird auch weiterhin von der Menge an Cannabis abhängen, die jemand besitzt. Im Jahr 2001 wurde die Gefängnisstrafe durch Geldstrafen von 25 bis 500 Euro ersetzt. Ebenso wurde der persönliche Besitz von Cannabis wurde effektiv entkriminalisiert.

Der Plan

Dieser Schritt zur Legalisierung folgt einer schrittweisen Annäherung an die Cannabisgesetzgebung in Luxemburg. Im April 2001 wurde das bisherige Gesetz aus dem Jahr 1973 aktualisiert, wodurch der persönliche Besitz von Cannabis für den ersten Verstoß nur mit Geldstrafen belegt wurde. Medizinisches Cannabis wurde im Juni 2018 einstimmig legalisiert, nachdem zuvor ein zweijähriges Pilotprogramm für Cannabisextrakte und Cannabinoide für medizinische Zwecke angekündigt worden war.

Die Legalisierung des Freizeitkonsums von Cannabis wurde bereits im November 2018 von der Regierung angekündigt, allerdings wurde ein genauer Zeitplan noch nicht festgelegt. Die Covid-Pandemie verursachte eine Verzögerung des Legalisierungsprojekts, aber im April 2023 wurden Pläne angekündigt, zwei Produktionslizenzen für den heimischen Cannabisanbau zu vergeben und die gesamte Lieferkette über Apotheken im ganzen Land zu kontrollieren. Der endgültige Gesetzesentwurf wurde jedoch vor den Wahlen im Oktober nicht abgeschlossen.

Die Parteien

Die politischen Meinungen über die Legalisierung von Cannabis sind in Luxemburg geteilt. Die Demokratische Partei (DP), die Luxemburgische Sozialistische Arbeiterpartei (LSAP), die Grüne Partei (Déi Gréng), die Piratenpartei und die Linkspartei unterstützen die Legalisierung für den Freizeitkonsum. Parlamentsmitglied Carole Hartmann von der DP-Partei betonte, dass wenn Alkohol und Zigaretten legal seien, auch Cannabis legal sein sollte. Sensibilisierungskampagnen sollten Teil der Legalisierung sein.

Die Christlich-Soziale Volkspartei (CSV) ist dem Projekt gegenüber skeptisch, während die Alternative Demokratische Reformpartei (ADR) unentschlossen ist. Claude Wiseler, Parlamentsmitglied und Vorsitzender der CSV-Partei, verglich das Projekt mit dem kanadischen Beispiel. Er äußerte Bedenken, dass der Schwarzmarkt nicht sofort verschwinden wird. Er denkt ebenfalls, dass die Qualität der Produkte abnehmen könnte, um preislich mit den legalen Alternativen zu konkurrieren.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert wies jedoch auf das kanadische Beispiel hin, wo der legale Markt den Schwarzmarkt überholte. Da der Konsum unter Minderjährigen nicht zunahm, wie von der CSV-Partei befürchtet. Das Projekt zielt auch darauf ab, die THC-Werte zu überwachen, die auf dem Schwarzmarkt in die Höhe geschossen sind. Diese haben zahlreiche Gesundheitsprobleme verursacht.

Im Juli 2022 äußerten sowohl Gesundheitsministerin Paulette Lenert als auch Justizminister Sam Tanson auf einer Konferenz zum Thema Cannabisgesetze innerhalb der Europäischen Union die Notwendigkeit eines Regulierungsansatzes für Cannabis. Dieser Ansatz basiert auf dem Dialog mit Mitgliedstaaten, die zu dem gleichen Schluss gekommen sind, dass die repressive Politik über ein halbes Jahrhundert hinweg den Verkauf illegaler Substanzen nicht verhindern und die Sucht nicht bekämpfen konnte.

Fazit

Die Legalisierung des Freizeitbesitzes, des Heimgebrauchs und des Anbaus von Cannabis für Erwachsene markiert einen bedeutenden Schritt in Luxemburgs Cannabispolitik. Mit der schrittweisen Liberalisierung hoffen die Befürworter, die gesellschaftlichen und gesundheitlichen Auswirkungen des Cannabiskonsums zu verbessern und den Schwarzmarkt einzudämmen. Die Zukunft des Cannabis in Luxemburg bleibt abzuwarten, aber dieser aktuelle Gesetzesentwurf zeigt zweifellos einen Fortschritt. Ein Fortschritt in Richtung einer modernen und aufgeklärten Drogenpolitik im Land. Somit hat Luxemburg die Cannabislegalisierung nicht weiter verschleppt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

