Foto: Su/Archiv

Nürnberger Drogenhilfe Mudra begrüßt Cannabis-Pläne. Es sei “Der richtige Weg” und sie sehen besseren Jugendschutz.

Die Nürnberger Drogenhilfe Mudra hält die Cannabislegalisierung für lange überfällig, auch aus Gründes des Jugenschutzes. Der Gesetzentwurf reicht den Suchtexperten allerdings nicht aus. Dies berichtet inFranken.de Von unserem glücklicherweise ehemaligen Verkehrsminister gibt es auch ein interessantes Zitat gegen die Cannabislegalisierung. Der CSU-Abgeordnete im Bundestag Alexander Dobrindt bezeichnet die Legalisierung als “Anschlag auf den Jugend- und Gesundheitsschutz in Deutschland” Die Frage ob die CSU noch weiter absinken kann, hat sich damit wohl wieder mit einen “Ja” beantwortet. Der Nürnberger Verein Mudra für Jugend- und Drogenhilfe basiert seine Aussagen auf Fakten. “Wir stehen dem neuen Gesetz insgesamt sehr wohlwollend gegenüber”, erklärt Bereichsleiter Rossano Della Ripa. Das Problem sei nicht der Konsum an sich, so die Nürnberger Suchthelfer. “Der Weg der strafrechtlichen Verfolgung und Verbotspolitik war aus vielerlei Gründen sehr undankbar”, fügte Ripa hinzu. Dies liegt daran, dass die Kriminalisierung zum “überwiegend Teil” die Konsumenten verfolgte “und nicht, wie man vielleicht zur Einführung dachte, die ‘großen Fische’.” Man müsse sich fragen, “ob – selbst, wenn jemand auf Bewährung ist – eine Kleinstmenge an Cannabis reichen soll, um ins Gefängnis zu kommen,” so der Suchtberater. Die Konsequenzen der Kriminalisierung stehen “nicht im Verhältnis zur Handlung als solche”, fügte der Sozialarbeiter hinzu.

Selbst die Nürnberger Suchthilfe ist klar auf der Seite der Legalisierung. Die CSU ist immer noch am Anfang des 20. Jhd. hängen geblieben. Die Verfolgung ist so obsolet und absurd, dass selbst CBD-Blüten-Händlern Gefängnis droht.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken