Runter vom Sofa! Ab zur Hanfparade 2023!

Unter dem Motto „Hanf ist prima für Frieden und Klima“ findet am Samstag, 12. August, in Berlin die 27. Hanfparade statt

Ein Aufruf von Sadhu van Hemp

Am morgigen Samstag ist es mal wieder soweit, um Gesicht gegen die sittenwidrige Cannabis-Prohibition zu zeigen: Die Hanfparade zieht durch die Hauptstadt der Deutschen. Die Auftaktveranstaltung startet um 12 Uhr 00 in Berlin-Mitte am Neptunbrunnen nahe Alexanderplatz (Spandauer Straße/Karl-Liebknecht-Straße).

Gegen 15 Uhr 00 wird sich der Demonstrationszug unter dem Motto „Hanf ist prima für Frieden und Klima“ durch Berlins Innenstadt in Bewegung setzen. Der Weg führt über den Prachtboulevard Unter den Linden Richtung Brandenburger Tor – begleitet unter den Blicken zahlloser Berlin-Touristen aus aller Welt, denen vor Augen geführt wird, dass Deutschland hinter der schönen Kulisse der Berliner Sehenswürdigkeiten nach wie vor ein knallharter Cannabis-Prohibitions-Staat ist, der seine kiffende Bevölkerung entrechtet und der Freiheit beraubt.*

Voraussichtlich um 18 00 Uhr endet der Spaziergang durchs Regierungsviertel und der Paradezug kehrt zurück zum Demogelände am Neptunbrunnen, wo bis 22 Uhr 00 die Abschlussveranstaltung mit einem bunten Bühnenprogramm stattfindet.

Also! Runter vom Sofa! Ab zur Hanfparade und dem deutschen Michel und dem Rest der Welt gezeigt, dass in Deutschland der Widerstand gegen die Cannabis-Prohibition lebt und erst Ruhe gegeben wird, wenn der Hanf ohne widersinnige Einschränkungen freigegeben ist!

Die Route der Hanfparade:

Start ist an der Straßenkreuzung Spandauer Straße zwischen Rathausstraße und Karl-Liebknecht-Straße. Der Weg führt über Unter den Linden, Wilhelmstraße, Scheidemannstraße bis zum Platz der Republik (Reichstagsgebäude). Über die Willy-Brandt-Straße (Bundeskanzleramt) geht’s weiter zur Moltkebrücke, dann Kapelle-Ufer, Hauptbahnhof, Luisenstraße, Hannoversche Straße, Oranienburger Straße, Monbijouplatz, Spandauer Straße bis zum Neptunbrunnen.

* Bitte beachten:

Da wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Jeder Teilnehmende sollte beachten, dass die Berliner Polizei zwar nicht gezielt mit Stoßtrupps durch die Reihen der Demonstranten zieht und Hanfverbrecher abgreift, aber ein paar Ordnungshüter in zivil und uniformiert werden schon mitspazieren und sich ungenießbar zeigen, wenn allzu offensichtlich der Verstoß gegen das Hanfverbot ins Auge sticht.

Riskant gestaltet sich auch die An- und Abreise auswärtiger Demonstrationsteilnehmer. Die Polizei anderer Bundesländer und die Bundespolizei warten nur darauf, auf Bahnhöfen, Autobahnraststätten und Parkplätzen leichte Beute zu machen.

Also, Holzaugen, seid wachsam, dann klappt das auch mit einem rundum schönen Sommertag in Deutschlands Kiffer-Hauptstadt.

Und nicht vergessen: Berlin ist auch die Hauptstadt der Taschendiebe!

