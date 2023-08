Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Cannabisplantage im Hotel gefunden. In einem leeren Hotel in Hamburg wurde Cannabis angebaut.

In einem leerstehenden Hotelkomplex an der Amsinckstraße in Hammerbrook an der Kreuzung zur Straße Am Mittelkanal befand sich das Hotel. Am Montag wurde die Polizei zu ebendiesem leerstehenden Hotel gerufen, weil dort der typische Cannabis Geruch auffiel. Dies berichtete der NDR. Dort wurde ein 40 jähriger Mann festgenommen.

Aufgrund des Geruchs konnte die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss durchsetzen. Vor Ort fanden die Beamten mehr als 400 Pflanzen, diese wurden sichergestellt. Ebenfalls wurde Grow Equipment entdeckt und konfisziert. Dazu wurden insgesamt etwa 70 Kilogramm getrocknete Blüten gefunden. Der 40 jährige Mann, der sich zu dem Zeitpunkt der Durchsuchung im Hotel befand, wurde festgenommen.Er soll der Verantwortliche gewesen sein. Aktuell sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Ein weiterer Mensch wurde nun dank nicht vorhandener Legalisierung inhaftiert. Durch anonyme Tipps von besorgten Bürger wird auch immer wieder eine Plantage entdeckt. Es ist ungerecht und es wird Zeit, dass die sinnlose Strafverfolgung endlich endet. Legalisierung sofort!

Ein Beitrag von Simon Hanf

