Anonymer Tipp führt zu riesiger Plantage

Im Münsterland fanden Ermittler mehr als 1000 Pflanzen.

Bild: Creative Commons.

Zwei Männer betrieben mutmaßlich eine professionelle Indoor-Plantage im beschaulichen Ahaus-Ottenstein. Ein anonymer Tipp machte die Polizei auf die Plantage aufmerksam. Besonders die Technik fiel den Ermittlern des Einsatztrupps auf – aufwendig installierte technische Instrumente waren nicht nur ausgeklügelt, sondern auch vom Stromverbrauch her beachtlich. Obwohl diese Plantage nicht durch den 400.000 kWh Jahresverbrauch auffiel, lässt sich eine internationale Tendenz beobachten, bei der Plantagen immer öfter durch ihren massiven Stromverbrauch auffallen – so zuletzt in Großbritannien.



Das Landeskriminalamt NRW unterstützten die Beamten beim ausheben und überwachen der Ottensteiner Plantage. So konnte die gesamte ernte der 1100 Pflanzen sichergestellt werden – rund 50 Kilogramm Cannabis mit einem Verkaufswert von etwa 500.000 Euro. Dr. Hellmut Mahler vom Kriminalwissenschaftlichen Institut fand für den nationalen Stromverbrauch für illegale Cannabisplantagen einen interessanten Vergleich: „Ein Kraftwerk mit der Leistung von Datteln 4 läuft in Deutschland alleine für die illegale Hanfaufzucht.“ Das Kraftwerk produziert jährlich etwa 1000 Megawatt – ein einziger anonymer Tipp reicht also nicht, um alle illegale Plantagen aufzudecken.



Volkswirtschaftlicher Schaden entsteht aber auch, indem die illegalen Cannabis-Bauern die Energie vor dem Stromzähler abnehmen. Während die mutmaßlichen Täter derzeit in Untersuchungshaft sitzen, bittet die Polizei die anonyme Person sich zu melden – auch weil eine Prämie für diese Art von Hinweisen gezahlt wird.

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken