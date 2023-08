Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Opa baut 100 Pflanzen an. Ein 63-jähriger Mann in Chieming (Oberbayern) baute über 100 Cannabispflanzen an.

Die Polizei hat am Samstag (29. Juli) eine Cannabisplantage im Rahmen einer Durchsuchung gefunden. Dies berichtet Merkur.de. Der 63-jährige Mann wurde logischerweise in Untersuchungshaft gesteckt. Laut Polizeibericht wurden bei dem Mann “Auffällig große“ Marihuana-Pflanzen entdeckt. Die Ermittlungen der Beamten begannen, als Polizeibeamten, die in ihrem Dienst nichts Besseres zu tun hatten, auf die Wohnungstür des Mannes aufmerksam wurden. Die zuständige Staatsanwaltschaft schrie wegen angeblicher Gefahr im Verzug und stellte umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen an. Die Durchsuchung der Wohnung wurde von Beamten des Rauschgiftkommissariats K4 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein durchgeführt.

Ein 63-jähriger Mann befindet sich nun in U-Haft, weil er Cannabis angebaut hat. Der reine Anbau von Cannabis ist eine schwammige Grundlage, um einen Menschen zu inhaftieren. Hier nutzen die Gerichte ein höchst problematisches Gesetz, um die Freiheit von Menschen einzuschränken. Dies wird weiterhin passieren, bis die Regierung endlich Cannabis legalisiert hat. Anonyme Tipps von besorgten Bürgen sorgen auch dafür, dass immer wieder Plantagen entdeckt werden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken