Bild/Collage: Su

Cannabisplantage in einer Gewerbehalle gefunden. 622 Pflanzen befanden sich in einer Gewerbehalle in Barenburg.

In Barenburg (Landkreis Diepholz) wurde die Polizei von Zeugen auf eine Cannabisplantage aufmerksam gemacht. Dies berichtete der NDR. Aus der Gewerbehalle drang Cannabisgeruch und besorgte Bürger meldeten dies der Polizei. Die logische Entscheidung der Polizei war es, eine Hubschrauber mit Infrarot-Kamera einzusetzen. Die Polizei stieß beim Erkunden der Halle auf 622 Cannabispflanzen sowie sechs Kilogramm getrocknete Blüten in mehreren Säcken. Gegen zwei Männer, die in der Plantage arbeiteten, wurden Haftbefehle erlassen. Beide Männer erwartet nun eine mehrjährige Haftstrafe.

Die Bundesregierung hat Cannabis noch immer nicht legalisiert. Es braucht noch Zeit, in der der Handel mit Cannabis auf illegalen Wegen geschieht. Somit beschlagnahmt die Polizei die ganze lange Zeit über Cannabisplantagen. Dies ist für alle Beteiligten kontraproduktiv. Legalisierung sofort!

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Telegram

WhatsApp

Drucken