5.400 Pflanzen durch Vogelfutter? In der Erfurter Innenstadt wurde diese beachtliche Menge sichergestellt.

Es wurden 5.400 Cannabispflanzen mitten in der Erfurter Innenstadt gefunden. Dies war an der Clara-Zetkin-Straße. Die Polizei sowie das Gartenbauamt ermitteln. Das ganze sorgt selbstverständlich für große Aufregung. Es werden kriminelle Absichten nicht ausgeschlossen, aber sie sind eher unwahrscheinlich. Dies berichtet tapso.de. Der Hanf wuchterte wild auf dem Seitenstreifen der “Grünen Clare”, deren Spitzname aktuell eine besonders ironische Bedeutung hat. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um eine ungewollte “Plantage” handelt. Wahrscheinlich scheint sich eher um Nutzhanf zu handeln anstatt um den klassischen Konsumhanf. Es wird vermutet, dass es sich um Vogelfutter, welches auch häufig Hanfsamen enthält, handeln könnte.

So kann es sich um eine versehentliche Verunreinigung des Bodens handeln, welche zu diesem enormen Ausmaß geführt hat. Allerdings wird dennoch strafrechtlich ermittelt. Die Menge an vorhandenen THC, welches somit ohne Lizenz angebaut wurde, ist weiterhin strafbar. So kann dieser “Unfall” zu einer Verurteilung führen, da das Gesetz nicht zwischen Absicht und Unfall differenziert.

Das Gesetz sieht aktuell vor, dass Werte von 0,3% THC erlaubt sind. Alles, was darüber liegt, ist strafrechtlich relevant. Nun muss geprüft werden, wer dafür verantwortlich war und ob und wie diese Person dafür verurteilt wird. Die rechtliche Lage in Deutschland ist, was Cannabis angeht, weiterhin absurd. Es wird Zeit, dass Cannabis endlich legal wird.

Ein Beitrag von Simon Hanf

