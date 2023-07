Wir denken an Aldous Huxley. Der britische Schriftsteller und Meskalin-Psychonautiker kam am 26. Juli 1894 auf die Welt.

Aldous Huxley war ein renommierter britischer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der für sein dystopisches Meisterwerk “Brave New World” bekannt ist. Obwohl Huxley in erster Linie für seine literarischen Werke berühmt wurde, hatte er auch ein tiefes Interesse an bewusstseinsverändernden Substanzen wie Cannabis.

Huxley war ein Vorreiter in der Erforschung der Möglichkeiten von Psychedelika und deren Auswirkungen auf das menschliche Bewusstsein. In den 1950er Jahren begann er, sich intensiv mit dem Einsatz von psychedelischen Drogen wie LSD und Meskalin auseinanderzusetzen. Diese Erfahrungen inspirierten ihn zu seinem bahnbrechenden Werk “The Doors of Perception” (Die Pforten der Wahrnehmung), in dem er seine persönlichen Erlebnisse mit Meskalin beschrieb.

Obwohl Huxley in seinen Schriften die Erforschung des Bewusstseins durch Psychedelika befürwortete, war er auch ein Befürworter der Verwendung von Cannabis. Er glaubte, dass diese Pflanze eine sanftere und weniger intensive Alternative zu stärkeren psychedelischen Substanzen darstellt. Huxley sah in Cannabis die Möglichkeit, das Bewusstsein zu erweitern und neue Perspektiven zu erlangen, ohne die Intensität anderer Drogen.

In seinem Essay “The Doors of Perception” erwähnte Huxley auch kurz seine Erfahrungen mit Cannabis. Er beschrieb es als eine Substanz, die in der Lage ist, das sensorische Bewusstsein zu erweitern und eine tiefere Verbindung zur Natur und zum eigenen Selbst herzustellen. Huxley betrachtete Cannabis als ein Werkzeug, um den Geist zu öffnen und neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Es ist wichtig anzumerken, dass Huxley Cannabis nicht ausschließlich als Genussmittel betrachtete, sondern vielmehr als eine Substanz, die das Potenzial hatte, das Bewusstsein zu erweitern und die Grenzen der Wahrnehmung zu verschieben. Für ihn war es ein Mittel zur Erkundung des menschlichen Geistes und zur Erweiterung des Verständnisses der eigenen Existenz.

Trotz seines Interesses an bewusstseinsverändernden Substanzen blieb Huxley ein produktiver Schriftsteller und Philosoph, der sich mit einer Vielzahl von Themen befasste. Seine Auseinandersetzung mit Cannabis und anderen psychedelischen Substanzen war ein Teil seines breiten Spektrums an Interessen und Forschungen.

Aldous Huxleys Ansichten und Experimente mit Cannabis haben zweifellos dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Potenziale dieser Pflanze zu erweitern und ihre Rolle bei der Erforschung des Geistes zu beleuchten. Seine Arbeit hat Generationen von Schriftstellern, Denkern und Forschern inspiriert und weiterhin einen bedeutenden Einfluss auf die heutige Auseinandersetzung mit bewusstseinsverändernden Substanzen. Hier gibt es einen Einblick in die Geschichte und Forschung von LSD.

Ein Beitrag von Simon Hanf

