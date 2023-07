Grafik: marker

Landesverkehrswacht Bayern gegen Cannabislegalisierung. Bayern zeigt damit, dass die noch im 20. Jhd. stehen.

Die Verkehrswacht in Bayern spricht sich gegen eine Legalisierung von Cannabis aus. Sie gehen davon aus, dass die Zahl der dadurch auffällig gewordenen Verkehrsteilnehmer unter Cannabis steigen wird. Dazu werden Studien zitiert, die zeigen, dass in Ländern, in denen Cannabis legalisiert wurde, die Zahl der Verkehrsteilnehmer unter Einfluss von Cannabis gestiegen sei. “Legalisierter Cannabis-Konsum erhöht die Zahl der Verkehrsunfälle deutlich”, hieß es. “Es gibt keine Anzeichen, warum dies in Deutschland anders sein sollte.” Dies berichtet die Abendzeitung-muenchen.

Die Frage, die sich dadurch stellt, ist, ob dann auch Alkohol verboten werden sollte. Legalisierter Alkoholkonsum erhöht die Zahl der Verkehrsunfälle deutlich, also sollte Alkohol verboten werden.

Nur weil unter dem Einfluss einer Substanz mehr Verkehrsunfälle geschehen, ist dies kein Argument gegen die Legalisierung ebendieser Substanz. Es ist immer noch illegal bekifft Autofahren. Menschen, die sich nicht daran halten, sollten auch weiterhin bestraft werden. Alkohol dann auch zu verbieten, wäre die logische Konsequenz. Der Grenzwert bei Cannabis und dem Führerschein soll auch bald erhöht werden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

Teilen Twitter

Facebook

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Pocket

Reddit

Skype

Telegram

WhatsApp

Drucken