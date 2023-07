Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

1000 Cannabispflanzen bei Essen entdeckt. Die Pflanzen befanden sich in einem Gebäudekomplex in Velbert.

Polizisten haben eine Cannaisplantage mit knapp 1000 Pflanzen in einem Gebäudekomplexes in Velbert zwischen Essen und Wuppertal entdeckt. Dies berichtet die ZEIT. Die Polizei teilte am Mittwoch mit, dass die Grower weitere Gebäudeteile auch noch pflanzen wollten. Ebenfalls wurde von einer professionellen Plantage gesprochen. Aufgrund der Größe der Plantage gingen die Ermittler von einem jährlichen Umsatz von bis zu 1,2 Millionen Euro aus. Die Grower seien bei der Durchsuchung der Spezialkräfte nicht angetroffen worden. Die Behörden haben nur durch Hinweise besorgter Bürger von der Plantage erfahren.

Die Cannabislegalisierung muss endlich umgesetzt werden. Erst dann kann sich die Polizei um wirklich ernste Probleme kümmern. Aktuell werden nur wertvolle Kapazitäten verschwenden, die an anderen Stellen besser aufgehoben wären. In Solingen wurde ebenfalls eine Cannabisplantage mit über 1000 Pflanzen entdeckt.

Ein Beitrag von Simon Hanf

