Cannabis-Freigabe könnte zu Mehrbelastung der Justiz führen

Deutscher Richterbund erwartet keine Entlastung der Justiz nach der Cannabis-Teillegalisierung

Im allerneuesten überarbeiteten Gesetzentwurf zur Cannabis-Freigabe, der am Donnerstag vorgestellt wurde, weissagt das Bundesgesundheitsministerium eine Kostenentlastung bei Strafverfolgungsbehörden und Gerichten sowie im Strafvollzug von mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr. Dem Entwurf zufolge geht das Lauterbach-Ministerium von jährlichen Einsparungen bei Strafverfolgungsbehörden in Höhe von 800 Millionen, bei Gerichten von 220 Millionen Euro und bei Justizvollzugseinrichtungen von 35 Millionen Euro aus.

Ganz anders sieht das der Deutsche Richterbund (DRB), deren Glaskugel eine andere Zukunft voraussagt: Die Cannabis-Teilfreigabe würde eher zu einer Mehrbelastung der Gerichte führen. DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass „die Annahme einer massiven Entlastung der Justiz völlig unrealistisch“ sei. Das „extrem kleinteilige Gesetz“ würde „in der Umsetzung zu hohem Kontrollaufwand, zahlreichen neuen Streitfragen und zu vielen zusätzlichen Verfahren vor den Gerichten“ führen.

Rebehn befürchtet, dass die geplante Cannabis-Teillegalisierung summa summarum zu einer Mehrbelastung der Justizbehörden führen könnte.

Was konkret zu einer Mehrbelastung der im deutschen Justizapparat werktätigen Staatsdiener führen könnte, verriet der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds nicht. Der gute Mann hüllt sich in Schweigen, geradeso als wüsste er etwas, was die Bevölkerung besser nicht wissen sollte, weil es sie nur beunruhigen würde.

Der Prophezeiung des Richterbunds gegenüber steht der Gesetzesentwurf der Bundesregierung, der ganz konkret die Entkriminalisierung von mehreren Millionen kleinen Kiffern anstrebt. Der Gesetzgeber will es den erwachsenen Bürgern und Bürgerinnen in deutschen Landen zugestehen, maximal 25 Gramm Haschisch oder Marihuana straffrei zu besitzen bzw. drei Pflanzen zum Eigenbedarf anzubauen und zu ernten.

Wieso und weshalb der Deutsche Richterbund daraus eine Mehrbelastung für die Justizbehörden ableitet, ist nicht nachzuvollziehen. Im Gegenteil: Die Polizei wäre fortan nicht mehr dazu verdonnert, kleine Hänflinge wegen eines Bagatelldelikts bis aufs Blut zu jagen und der Gerichtsbarkeit zur weiteren Verwendung zuzuführen. Die Entkriminalisierung ist definitiv eine Arbeitsentlastung für die Justizbehörden, wenn „konsumnahe“ Cannabisdelikte keinen Straftatbestand mehr darstellen und jährlich nahezu 180.000 Verfahren wegfallen.

Aber gut, sei wie es sei. Klappern gehört zum Handwerk – auch bei der Zunft der deutschen Richterschaft, die wegen der Hanfteilfreigabe trübe Aussichten fürchtet. Denn wo kein Kläger, da kein Richter.

